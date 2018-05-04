Долгожданный первый клюв нашёлся под самым носом у палеонтологов

Согласно классической теории, единственными потомками динозавров, дожившими до наших дней, являются птицы, которые произошли от оперённых ящеров тероподов в юрском периоде. Наравне со знаменитым археоптериксом ключевую роль в понимании эволюции ранних пернатых занимают ихтиорнисы — группа зубатых морских птиц, которые обитали в Северной Америке около ста миллионов лет назад. Но до сих пор эти существа, привлекавшие внимание самого Чарльза Дарвина , были известны по единичным окаменелым останкам, среди которых практически отсутствовали фрагменты черепа.

Как это часто бывает, ответ на накопившиеся вопросы уже давно лежал практически у всех на виду. Команда, возглавляемая палеонтологами из Йельского университета, сообщает об обнаружении сразу трёх образцов, среди которых новый полный череп и ещё два крупных фрагмента, которые хранились в архиве того самого Йеля с 1870-х годов.

Анализ костей раскрывает неизвестные ранее подробности превращения ящеров в современных птиц, а главное, показывает, как выглядел клюв, когда он впервые появился в природе.

"Прямо у нас под носом все это время находился удивительный пример переходной птицы, у которой был уже современный мозг, но конфигурация челюстной мышцы осталась как у динозавров", — рассказывает ведущий автор нового исследования Бхарт-Анжан Бхуллар (Bhart-Anjan Bhullar) в пресс-релизе Йеля.

У современных птиц клюв состоит из верхней и нижней части, которые называются надклювье и подклювье. При этом большую часть надклювья составляют слившиеся парные предчелюстные кости, а маленькие верхнечелюстные косточки формируют лишь небольшую заднюю область. У ранних птиц, таких как археоптерикс, основу клюва наоборот составляли верхнечелюстные кости, поэтому их голова мало отличалась от головы динозавров.

Исследование новых образцов с помощью компьютерной томографии показало, что клюв ихтиорниса является промежуточным звеном описанных выше типов. Он представляет собой полноценную верхнюю челюсть с зубами, в конце которой предчелюстные кости образовывают нечто, напоминающее пинцет. По мнению учёных, это приспособление для удержания добычи могло появиться после того, как использовавшиеся для этой цели «руки» превратились в крылья.

"Летопись ископаемых — это единственное прямое свидетельство эволюционных преобразований, которые породили современные формы жизни, — поясняет соавтор исследования Даниэль Филд (Daniel Field). — Этот необыкновенный новый экземпляр демонстрирует удивительно позднее сохранение характерных особенностей строения динозавров в черепе ихтиорниса, который является одним из самых близких родственников современных птиц".

Статья авторов прорывного исследования вышла в журнале Nature.

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