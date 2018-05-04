Сенаторы предлагают обеспечить социальными выплатами арестованных женщин в положении

Кроме того, отмечается необходимость унифицировать минимальные требования к содержанию под стражей этой категории женщин.

Глава Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов предлагает внести изменения в закон о социальных выплатах.

По его мнению, выплаты следует распространить на отбывающих наказание за незначительные преступления беременных и родивших женщин.