Сенаторы предлагают обеспечить социальными выплатами арестованных женщин в положении 

Кроме того, отмечается необходимость унифицировать минимальные требования к содержанию под стражей этой категории женщин.
Глава Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов предлагает внести изменения в закон о социальных выплатах.
По его мнению, выплаты следует распространить на отбывающих наказание за незначительные преступления беременных и родивших женщин.
Также сенатор считает необходимым унифицировать минимальные требования к порядку и условиям содержания данной категории преступниц, передает "Парламентская газета".