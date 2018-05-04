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Сенаторы предлагают обеспечить социальными выплатами арестованных женщин в положении
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Сенаторы предлагают обеспечить социальными выплатами арестованных женщин в положении 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Кроме того, отмечается необходимость унифицировать минимальные требования к содержанию под стражей этой категории женщин.
Глава Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов предлагает внести изменения в закон о социальных выплатах.
По его мнению, выплаты следует распространить на отбывающих наказание за незначительные преступления беременных и родивших женщин.
Также сенатор считает необходимым унифицировать минимальные требования к порядку и условиям содержания данной категории преступниц, передает "Парламентская газета".
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