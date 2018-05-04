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Тела супругов обнаружили в подтопленном погребе в Электростали
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Тела супругов обнаружили в подтопленном погребе в Электростали 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Подмосковье Сегодня
Тела мужчины и женщины обнаружены в подвале дома в Электростали, проводится проверка. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по региону Ольга Врадий.
«В четверг, 3 мая, поступило сообщение об обнаружении в кессонном погребе одного из домов СНТ «Медик» тела 52-летней женщины и ее 57-летнего супруга. Предварительно установлено, что хозяева участка спустились в кессонный погреб с целью откачки воды электрическим насосом. В ходе осмотра погреба, в котором находились тела погибших, установлено, что на дне имелась вода, а электронасос подключен к сети», — сказала собеседница агентства.
О. Врадий назвала предварительную причину смерти супругов — поражение электрическим током. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося, они опросили соседей погибших и назначили судебно-медицинскую экспертизу. По итогам проверки примут процессуальное решение.
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