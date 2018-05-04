Владельцы «смертельной передержки» в Нижнем Тагиле получили штраф 

Прокуратура Нижнего Тагила провела проверку ООО «Служба отлова безнадзорных животных», где случился пожар. Как написал портал Tagilcity.ru, по результатам проверки на организацию за многочисленные нарушения наложили штраф в сумме 95 тысяч рублей.
Выяснилось, что учреждение заключило контракт с Горноуральским ГО на отлов бездомных животных. Но срок действия договора закончился 31 декабря 2017 года.
Сотрудники природоохранной прокуратуры, МВД и Роспотребнадзора выехали на место и выявили многочисленные нарушения. В организации не вели учет поступающих и убывающих животных, не проводилась вакцинация от бешенства. Помещения для содержания животных не убирали, санитарные условия были нарушены. Вода и корма для животных не проверялись на предмет безопасности. Обучение по отлову собак работники не проходили. Также не было
ветеринарно-сопроводительной
документации на отловленных животных.
Кроме этого, отходы жизнедеятельности собак и бытовые отходы не вывозили, а складировали на территории. По итогам проверки прокуратура возбудила уголовные дела по нескольким статьям.
Передержка находилась на руднике. В конце прошлого года там произошло возгорание, в результате многие животные погибли. В тот момент обнаружились факты ненадлежащего содержания собак в этой организации.