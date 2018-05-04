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Владельцы «смертельной передержки» в Нижнем Тагиле получили штраф
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Владельцы «смертельной передержки» в Нижнем Тагиле получили штраф 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Прокуратура Нижнего Тагила провела проверку ООО «Служба отлова безнадзорных животных», где случился пожар. Как написал портал Tagilcity.ru, по результатам проверки на организацию за многочисленные нарушения наложили штраф в сумме 95 тысяч рублей.
Выяснилось, что учреждение заключило контракт с Горноуральским ГО на отлов бездомных животных. Но срок действия договора закончился 31 декабря 2017 года.
Сотрудники природоохранной прокуратуры, МВД и Роспотребнадзора выехали на место и выявили многочисленные нарушения. В организации не вели учет поступающих и убывающих животных, не проводилась вакцинация от бешенства. Помещения для содержания животных не убирали, санитарные условия были нарушены. Вода и корма для животных не проверялись на предмет безопасности. Обучение по отлову собак работники не проходили. Также не было
ветеринарно-сопроводительной
документации на отловленных животных.
Кроме этого, отходы жизнедеятельности собак и бытовые отходы не вывозили, а складировали на территории. По итогам проверки прокуратура возбудила уголовные дела по нескольким статьям.
Передержка находилась на руднике. В конце прошлого года там произошло возгорание, в результате многие животные погибли. В тот момент обнаружились факты ненадлежащего содержания собак в этой организации.
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