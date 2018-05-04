Тагильские собаколовы ответят рублем за жестокость

В Нижнем Тагиле служба отлова собак оштрафована за нарушения правил карантина животных и других ветеринарно-санитарных норм. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Надзорное ведомство провело проверку деятельности ООО «Служба отлова безнадзорных животных» после многочисленных жалоб общественников и сообщений в СМИ. До 31 декабря 2017 года эта компания выполняла муниципальный заказ на отлов безнадзорных животных в Горноуральском городском округе.

Организация разместила пункт передержки в Нижнем Тагиле, в районе железнодорожной станции Сан-Донато. В декабре 2017 года там произошел пожар, в котором погиб сторож. После этого и вскрылись негуманные условия содержания животных, а также многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

В частности, сотрудников не прививали от бешенства, отловщики не проходили специальное обучение. Клетки не мыли и не дезинфицировали, помещение кормокухни было оборудовано с нарушениями, карантинные мероприятия не проводились. Сама передержка была загрязнена бытовыми отходами и экскрементами, отходы складировались в одном из строений. Не проводился учет поступающих и выбывающих животных.

По результатам проверки прокуратура возбудила административные дела в отношении компании. Служба отлова оштрафована на 95 000 рублей.

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