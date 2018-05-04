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В Курской области готовятся к зиме
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В Курской области готовятся к зиме 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Координировать эту работу будет штаб ЖКХ  В администрации области подписано постановление о подготовке ЖКХ, организаций энергетики и объектов социально-культурной сферы Курской области к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов. Согласно документу, координировать эту работу будет областной штаб.
На первом заседании штаба ЖКХ было поручено провести испытания тепловатых сетей и определить первоочередные объемы ремонтно-восстановительных работ. При этом основное внимание будет уделяться ремонту жилищного фонда, замене ветхих инженерных сетей, подготовке технологического оборудования, заготовке необходимых запасов топлива, погашению задолженности за использованные энергоресурсы.
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