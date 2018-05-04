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Завтра в Казани пройдет общегородской субботник
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Завтра в Казани пройдет общегородской субботник 

Казанский Портал 1 час назад
Завтра, 5 мая, в Казани пройдет масштабный субботник. Основной акцент будет сделан на очистку прибрежных зон, городских лесополос и парков.
В каждом районе обозначены большие участки для уборки. Например, лесопарковые зоны по улицам Парина и Дубравная, прибрежные зоны вдоль Казанки, озер Кабан и Лебяжье. Кроме того, будет организована работа во дворах.
Серия субботников (но не общегородских, а местных) продлится до 31 мая.
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