Завтра в Казани пройдет общегородской субботник

Завтра, 5 мая, в Казани пройдет масштабный субботник. Основной акцент будет сделан на очистку прибрежных зон, городских лесополос и парков.

В каждом районе обозначены большие участки для уборки. Например, лесопарковые зоны по улицам Парина и Дубравная, прибрежные зоны вдоль Казанки, озер Кабан и Лебяжье. Кроме того, будет организована работа во дворах.

Серия субботников (но не общегородских, а местных) продлится до 31 мая.

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