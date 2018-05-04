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В Казани на субботнике впервые организуют раздельный сбор пластика
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В Казани на субботнике впервые организуют раздельный сбор пластика 

АиФ Казань 46 минут назад
Фото: АиФ Казань
Раздельный сбор пластиковых отходов впервые организуют на городском субботнике 5 мая в Казани.
Субботники пройдут 5 мая в парках и скверах, во дворах домов, сообщает пресс-служба мэрии Казани. Акцент планируется сделать на очистке прибрежных водоохранных зон, лесополос, парков. Как отмечают в комитете ЖКХ, огромное количество различного мусора, который собирается на субботниках, обычно вывозят на полигоны для захоронения. В этот раз впервые на таком мероприятии будет введен раздельный сбор пластика, который вывезут отдельно. Его отправят на досортировку, а потом на переработку. По такому же принципу будут проводить уборку города муниципальные организации.
Во дворах Казани для раздельного сбора пластика установлены специальные сетчатые урны, сообщают в комитете ЖКХ. Их количество превышает 2 тысячи.
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