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Росгвардия предупредила о готовящемся теракте под Петербургом
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Росгвардия предупредила о готовящемся теракте под Петербургом 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Росгвардия рассылает на атомные электростанции предупреждения о готовящемся под Петербургом теракте, сообщают «Невские новости». Он запланирован накануне инаугурации президента России Владимира Путина.
По предварительным данным, одно их предупреждений от управления 95-й дивизии Федеральной службы войск национальной гвардии РФ поступило и на охраняемую АЭС в Ленинградской области.
Как стало известно спецслужбам, террористы могут передвигаться на иномарке Renault Fluence бежевого цвета. В настоящее время предпринимаются все меры для предотвращения террористической атаки.
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