Ремонт городских улиц начался в Пскове

Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Подрядная организация, выигравшая муниципальный контракт, приступила к работам на участке улицы Красных Партизан от К. Маркса до Воровского. Длина ремонтируемого участка составляет 310 метров.

В настоящий момент на улице Красных Партизан идет подготовительный этап. Рабочие дорожной организации отфрезеровали верхний слой асфальтового покрытия, демонтировали старый бордюрный камень и установили новый, выровняли канализационные люки. Кроме того, уже произведена укладка нового асфальтового покрытия на тротуарах.

Как отметили в Управлении городского хозяйства администрации Пскова ремонтные работы на данной улице планируется завершить к 1 июня. На время работ водителей просят соблюдать требования дорожных знаков и проявлять осторожность.

Следующими улицами, на ремонт которых подрядчики выйдут в ближайшее время, станут: улицы Конная, Кузнецкая, Литейная, Карла Маркса и улица Алехина от Леона Поземского с выходом на Ижорского Батальона. Планируется также завершить ремонт улицы Герцена с примыканием улицы Волкова, участок напротив Вечного огня и Кузнецкий мост.