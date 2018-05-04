Школьники Старого Крюково изготовили для ветеранов красивые открытки

3 мая специалисты государственного бюджетного учреждения «Славяне» провели для учеников школы № 1528 мастер-классы по изготовлению поздравительных открыток ветеранам к 9 Мая.

Под их руководством ребята научились делать из бумаги тюльпаны и пятиконечную звезду, украсили открытки аппликациями из цветов и звезд, написали теплые слова поздравления и благодарности ветеранам. Получилось красиво и празднично.

Накануне Дня Победы изготовленные учащимися открытки будут вручены ветеранам района Старое Крюково.