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Школьники Старого Крюково изготовили для ветеранов красивые открытки
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Школьники Старого Крюково изготовили для ветеранов красивые открытки 

Старое Крюково 1 час назад
Фото: Старое Крюково
3 мая специалисты государственного бюджетного учреждения «Славяне» провели для учеников школы № 1528 мастер-классы по изготовлению поздравительных открыток ветеранам к 9 Мая.
Под их руководством ребята научились делать из бумаги тюльпаны и пятиконечную звезду, украсили открытки аппликациями из цветов и звезд, написали теплые слова поздравления и благодарности ветеранам. Получилось красиво и празднично.
Накануне Дня Победы изготовленные учащимися открытки будут вручены ветеранам района Старое Крюково.
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