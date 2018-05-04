Неприлично хороша: Алика Смехова в 50 лет надела бикини

Мама двоих детей удивила совершенной фигурой.

Как и многие другие звезды, на майские праздники актриса сбежала из Москвы и отправилась вместе с младшим сыном на любимые нашими знаменитостями мальдивские острова.

— Макар до последней минуты не знал, что мы с ним уезжаем, тем более куда. Месяц назад все каникулы он пролежал в больнице, и я придумала ему, да и себе романтическое путешествие, — поделилась артистка в Instagram и пообещала замучить подписчиков красочными фотографиями. Не обманула. Не успели поклонники нахвалить короткие джинсовые шорты Смеховой , как она выложила серию кадров в бикини и сразила всех на повал.

Некоторые фанаты даже стали писать, что отфрендят Смехову, потому что на подобную красоту невозможно смотреть, уж слишком неприлично хороша актриса. А ведь ей 27 марта исполнилось 50 лет, ее старшему сыну Артему в середине мая будет восемнадцать, а Макару осенью исполнится одиннадцать. Как отметив круглую дату и будучи мамой двоих взрослых сыновей, Смеховой удается так прекрасно выглядеть? У нее нет лишнего веса, а какая талия… Видимо, тренировки на эллиптическом тренажере, фотографиями с которых Алика делилась в марте, не прошли бесследно и дали свой результат. Эх, надо было всем брать пример с актрисы и готовиться к пляжу пока на улицах снег лежит, а не ждать появления солнца.

Кстати, в своих Stories Смехова устроила шутливый опрос с фотографиями в бикини и спросила у поклонников: «А я еще ничего?». И девяносто пять процентов подписчиков, а их у Алики более трехсот тысяч, ответили «да!». Глядя на фигуру звезды, с ними трудно поспорить.

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