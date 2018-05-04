Инвестиции в Кострому будет привлекать бывший глава самого богатого города

С 2015 года Юрий Маков в в должности заместителя губернатора представлял интересы региона в Москве — в федеральных органах власти. Во время работы господина Макова в Волгореченске там было реализовано несколько инвестиционных проектов, в том числе проект по строительству завода «НовКострома» по производству буровых установок, а также инвестиционный проект на предприятии «Газпромтрубинвест».

«Юрий Вениаминович имеет большой опыт работы в крупных промышленных компаниях, а также на муниципальной и государственной службе. Основная задача, которую необходимо решить Юрию Вениаминовичу в новом статусе… увеличить инвестиционные вложения в экономику Костромской области минимум в 1,5-2 раза», — заявил глава региона Сергей СИТНИКОВ (цитата по пресс-службе областной администрации).

Юрий Маков родился 21 октября 1970 года в Волгореченске. Городом он руководил в 2010-2015 гг.