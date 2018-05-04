Ещё
Инвестиции в Кострому будет привлекать бывший глава самого богатого города
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Инвестиции в Кострому будет привлекать бывший глава самого богатого города 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Вместо Павла Алексеева привлекать инвесторов в Костромскую область будет Юрий Маков, узнал KOSTROMA.TODAY. Он 5 лет возглавлял Волгореченск и считался успешным главой самого богатого города Костромской области.
С 2015 года Юрий Маков в в должности заместителя губернатора представлял интересы региона в Москве — в федеральных органах власти. Во время работы господина Макова в Волгореченске там было реализовано несколько инвестиционных проектов, в том числе проект по строительству завода «НовКострома» по производству буровых установок, а также инвестиционный проект на предприятии «Газпромтрубинвест».
«Юрий Вениаминович имеет большой опыт работы в крупных промышленных компаниях, а также на муниципальной и государственной службе. Основная задача, которую необходимо решить Юрию Вениаминовичу в новом статусе… увеличить инвестиционные вложения в экономику Костромской области минимум в 1,5-2 раза», — заявил глава региона Сергей СИТНИКОВ (цитата по пресс-службе областной администрации).
Юрий Маков родился 21 октября 1970 года в Волгореченске. Городом он руководил в 2010-2015 гг.
Kostroma.Today: последние новости
Костромские морсы будет рекламировать Жерар Депардье Теплоход до Борщино совершил первое плавание из Костромы Борис Коробов представит книгу о лихих костромских 90-х
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась от союзов с Китаем92
Пока вы спали: Россия сеет хаос в Черном море251
«За что они боролись, на то и напоролись»74
Москвич посадил во дворе розы и пожалел206
Москву ждет «второе пришествие»34
Видео
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
01:49
Дерзкие налётчики орудовали в метро Москвы
Происшествия Криминал
01:08
Семья усатой «крестницы» Памелы Андерсон попала на видео
Общество
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
02:30
Центр Кудрина предложил ввести новый пост
Политика
01:09
«За что они боролись, на то и напоролись»
Политика Статьи
00:35
Квартира Парфенова насмешила Лебедева
Шоу-бизнес
03:17
Россия отказалась от союзов с Китаем
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение