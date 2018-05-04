Итоги конкурса проектов по развитию сельского туризма подведут на Кубани

7 мая в здании министерства состоится защита работ, поданных на конкурс. Если автор не сможет присутствовать на защите, конкурсный проект будет оцениваться по электронной версии.

Авторами 40 проектов стали студенты, магистранты, аспиранты, а также ученики 9-11 классов общеобразовательных школ Кубани и других регионов России

Лучшие из лучших будут определены в трех номинациях: агротуристический маршрут, объект агротуризма, маркетинг и продвижение в сфере аграрного (сельского) туризма.

На защите проектов жюри будет оценивать уникальность, новаторский характер и степень проработанности проекта, его экономическую эффективность и реальность воплощения.