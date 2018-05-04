Бесплатный Владивосток: раздача котиков, байкеры и Creativespot

Двухдневная рабочая неделя заканчивается, а это значит, что наступает время отдыха. Однако, чтобы выходные не сказались на семейном бюджете, PRIMPRESS подготовил подборку самых интересных бесплатных событий предстоящих выходных.

Раздача кошек и котиков

В субботу, 5 мая, в парке Минного городка пройдет благотворительная акция по раздаче котят и кошек. В программе акции выставка-раздача животных, благотворительная ярмарка, на которой будут представлены изделия ручной работы, а также сбор пожертвований для бездомных животных. Для маленьких участников акции организуют площадки под аквагрим. По словам организаторов, если вы в поисках пушистого друга, самое время посетить мероприятие и осчастливить одного из подопечных фонда. Начало акции в 11 часов, справки по телефону: +7 (914) 792-54-72.

Байк-фестиваль и открытие мотсезона

В субботу в 11 часов с центральной площади стартует двадцать первый Bike Festival, приуроченный к открытию мотосезона. Из центра Владивостока колона начнет движение в пригород города, где пройдут основные мероприятия. Байкеры обещают показательные выступления, выступление приморских групп и выставку «двухколесных коней». Также на мероприятии будут расположены фуд-корты и выставочные промозоны партнеров мероприятия. Сбор участников на площади в 10 часов.

Субботний забег на острове

Любой желающий может принять участие в субботнем забеге по острову Русский. Старт будет дан в 18 часов от поворота на Приморский океанариум. Как отмечают организаторы, снчала будет разминка в три километра, основной забег в 15 километров и два километра заминки.

Уличные фестивали — Creativespot

В предстоящие выходные пройдет открытие сезона уличных фестивалей. Программа рассчитана на два дня. Гостям представят творческую ярмарку, книжное шоу и дневную танцевальную вечеринку. В Старом дворике ГУМа традиционно развернется творческая ярмарка: около 40 участников предложат авторские подарки, одежду и аксессуары. Будет работать две музыкальные площадки. Также планируется проведение дневной вечеринке. Начало в 12 часов.

Вопросы воспитания

Молодые родители могут принять участие в семинаре по вопросам воспитания ребенка. Лекция пройдет в воскресенье, 6 мая, в центре детской психологии «Крылья» по адресу проспект 100-летия Владивостока, 37. Возникающие вопросы родители смогут решить в кругу родителей и опытного психолога. Начало в 10 часов.

Соревнования по сборке Square-1 В воскресенье, 6 мая, в Neocubia пройдут соревнования по сборке Square-1. Принять участие в сборке может любой желающий. Помимо соревнований в центре будет проходить встреча спидкуберов. Победителям обещают ценные призы. Соревнования пройдут по адресу улица Батарейная, 6а, 2 этаж. Начало в 10 часов.