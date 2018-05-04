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Праздничный флешмоб автолюбителей пройдет 5 мая в Иркутске
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Праздничный флешмоб автолюбителей пройдет 5 мая в Иркутске 

АиФ Иркутск 56 минут назад
Фото: АиФ Иркутск
Завтра в 17:30 у сквера им. Кирова автолюбители выстроят свои машины в надпись «С Днём Победы», сообщили организаторы мероприятия корреспонденту «АиФ Иркутск».
Сквер во время мероприятия будет перекрыт. На месте будут дежурить сотрудники ДПС.
«Автомобили будут выстраивать по одному, ровненько и красиво» — говорит Надежда Янчевская, один из организаторов. Она отмечает, что видеосъемка происходящего будет вестись как с земли, так и с воздуха. По итогам мероприятия подготовят два видеоролика, один для больших экранов города и местных телевизионных каналов, другой для соц.сетей.
Мероприятие займет около двух часов. Так же планируется запуск воздушных шаров в цветах российского флага. Уже заявлено около 140 участников.
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