Праздничный флешмоб автолюбителей пройдет 5 мая в Иркутске

Завтра в 17:30 у сквера им. Кирова автолюбители выстроят свои машины в надпись «С Днём Победы», сообщили организаторы мероприятия корреспонденту « АиФ Иркутск ».

Сквер во время мероприятия будет перекрыт. На месте будут дежурить сотрудники ДПС

«Автомобили будут выстраивать по одному, ровненько и красиво» — говорит Надежда Янчевская, один из организаторов. Она отмечает, что видеосъемка происходящего будет вестись как с земли, так и с воздуха. По итогам мероприятия подготовят два видеоролика, один для больших экранов города и местных телевизионных каналов, другой для соц.сетей.

Мероприятие займет около двух часов. Так же планируется запуск воздушных шаров в цветах российского флага. Уже заявлено около 140 участников.