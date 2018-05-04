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Большую поганку спасли сотрудники госохотнадзора в Выксунском районе
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Большую поганку спасли сотрудники госохотнадзора в Выксунском районе 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Краснокнижную птицу чомгу (другое название птицы «большая поганка») спасли в Выксунском районе во время операции «Нерест». Об этом сообщает региональный госохотнадзор.
Чомга запуталась в браконьерских сетях, но вовремя была освобождена инспекторами и выпущена в естественную среду обитания. В расставленных браконьерами сетях весной гибнет не только рыба. Поэтому сотрудники госохотнадзора, рыбнадзора и представители общественных организаций ежедневно очищают водоемы от сетей.
По данным госохотнадзора, чомга занесена в Красную книгу Нижегородской области. Размером она немного меньше утки. Большую часть жизни поганки проводят на воде. «Плавают отлично, летают хуже. Поэтому после спасения птица нырнула обратно в водоем», — сообщил начальник Павловского межрайонного отдела комитета госохотнадзора Борис Селяков.
В региональном комитете госохотнадзора напоминают, что квалифицированную помощь находящемуся в бедственном положении животному могут оказать только специалисты — охотоведы, ветеринары и другие. Если вы встретили животное или птицу, которым нужна помощь, следует как можно скорее обратиться в круглосуточную диспетчерскую службу «Зеленый телефон» (831) 433-22-11 или по единому номеру 112.
Напомним, с 15 по 15 июня в Нижегородской области проходит операция «Курс на нерест». Законом установлены ограничения на любительское и спортивное рыболовство на водоемах, также в это время действует запрет на промышленный вылов рыбы.
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