В Канске уроженец Узбекистана 16 лет жил без паспорта

Уроженец Узбекистана получил паспорт Российской федерации спустя 16 лет после потери старого документа, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

46-летний мужчина обратился в полицию с проблемой: он долгие годы жил без паспорта РФ. В 28 лет они приехал в Канск из Узбекистана с паспортом СССР. Однако через два года документ он потерял. Также было утеряно свидетельство о рождении. Тогда и начались его мытарства. Выехать на родину за свидетельством без паспорта он не мог, а без него нельзя восстановить паспорт.

С помощью полицейских мужчина нашел родных, которые помогли ему оформить повторное свидетельство о рождении. Далее ему удалось собрать пакет документов для оформления гражданства. Осталось только принять присягу гражданина РФ, что он и сделал, после чего получил паспорт гражданина.