Участники праймериз ЕР в Качканаре не рвутся на «трудные участки»

В муниципалитетах Свердловской области продолжается сбор заявок для участия в предварительном голосовании "Единой России" . Отобранные кандидаты в сентябре 2018 года будут выдвигаться в представительные органы шести муниципальных образований Среднего Урала, в числе которых Екатеринбург , Верхняя Пышма и Качканар.

В Качканаре сбор заявлений продолжится до 9 мая. На выборы в городскую думу, в которой 20 мест, ЕР планирует выставить порядка 40 кандидатов.

"Есть трудные участки, куда депутаты не особо хотят выдвигаться, — там по одному человеку. А есть хорошие участки, где по 4 человека", — пояснил "Уралинформбюро" секретарь местного отделения партии Наиль Касимов.

Он добавил, что вопрос о запуске электронного предварительного голосования, как в Екатеринбурге, пока не решен: «Очень много нюансов, вопросов, которые надо дорешать. Если получится, проведем».

В Екатеринбурге «медведи» намерены выставить на выборы гордумы 75 человек. Предваряющие голосование праймериз пройдут с 28 мая по 1 июня в Интернете, а 3 июня — на избирательных участках.

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