Ещё
Участники праймериз ЕР в Качканаре не рвутся на «трудные участки»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Участники праймериз ЕР в Качканаре не рвутся на «трудные участки» 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
В муниципалитетах Свердловской области продолжается сбор заявок для участия в предварительном голосовании "Единой России". Отобранные кандидаты в сентябре 2018 года будут выдвигаться в представительные органы шести муниципальных образований Среднего Урала, в числе которых Екатеринбург, Верхняя Пышма и Качканар.
В Качканаре сбор заявлений продолжится до 9 мая. На выборы в городскую думу, в которой 20 мест, ЕР планирует выставить порядка 40 кандидатов.
"Есть трудные участки, куда депутаты не особо хотят выдвигаться, — там по одному человеку. А есть хорошие участки, где по 4 человека", — пояснил "Уралинформбюро" секретарь местного отделения партии Наиль Касимов.
Он добавил, что вопрос о запуске электронного предварительного голосования, как в Екатеринбурге, пока не решен: «Очень много нюансов, вопросов, которые надо дорешать. Если получится, проведем».
В Екатеринбурге «медведи» намерены выставить на выборы гордумы 75 человек. Предваряющие голосование праймериз пройдут с 28 мая по 1 июня в Интернете, а 3 июня — на избирательных участках.
Ранее по теме: На переизбрание в сентябре надеются 4 депутата гордумы Екатеринбурга «Единая Россия» проведет праймериз для ленивых екатеринбуржцев
Уралинформбюро: последние новости
Российским компаниям грозит уголовная ответственность за отказ работать в Крыму Свердловские власти защитили стоянки первобытных людей Главным тюремщиком Среднего Урала назначен полковник из Тамбова
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась от союзов с Китаем102
Пока вы спали: Россия сеет хаос в Черном море254
«За что они боролись, на то и напоролись»77
Москвич посадил во дворе розы и пожалел208
На госсайте нашли вакансию для голых уборщиц6
Видео
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
04:10
В МИД РФ высказались по эффекту от «дела Скрипалей»
Политика Европа
01:49
Дерзкие налётчики орудовали в метро Москвы
Происшествия Криминал
01:08
Семья усатой «крестницы» Памелы Андерсон попала на видео
Общество
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
02:30
Центр Кудрина предложил ввести новый пост
Политика
01:09
«За что они боролись, на то и напоролись»
Политика Статьи
00:35
Квартира Парфенова насмешила Лебедева
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение