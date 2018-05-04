Рынок на триллион: как защитить «умный дом» от хакеров

Вероятно, жизнь тех, кто будет читать этот текст, на 99% зависит от гаджетов и технологий: устройств в мире стало больше, чем людей на планете. При этом основная их часть приходится на население развитых стран, и этот дисбаланс постоянно растет.

По подсчетам Cisco , количество гаджетов превысило население еще в 2009 году. И следующим шагом развития технологий вполне логично должно было стать их объединение в одну удобную систему. Допустим, у вас два смартфона, но один вы забыли дома. Как получить хранящуюся на нем необходимую информацию? Вы забыли выключить свет в квартире, хотите узнать, сколько молока осталось в холодильнике или чем занят ваш домашний питомец, пока вы на работе. Для управления всем этим и был придуман Интернет вещей (Internet of Things — IoT). На бытовом языке — сеть, к которой подключены все ваши гаджеты.

По прогнозам International Data Corporation (IDC), мировые расходы на IoT в 2018 году достигнут $772,5 млрд, что на 14,6% выше, чем $674, потраченные в 2017. Общее количество подключенных к IoT устройств растет с каждым годом в геометрической прогрессии. По оценкам Gartner, в 2009 году их было 0,9 млрд, а к концу 2017 года по всему миру аналитики насчитали уже 8,4 млрд подключенных к сети устройств, что на 30% больше показателей 2016 года. К 2020 году их число достигнет 26 млрд При этом специалисты аналитической компании утверждают, что количество устройств, подключенных к IoT, растет быстрее, чем количество смартфонов.

IDC полагает, что в 2018 IoT станет крупнейшей технологической сферой, причем на первом месте по затратам ($239 млрд) окажется разработка модулей и датчиков и расходы на инфраструктуру и безопасность. Эксперты отмечают, если такой рост сохранится, то к 2020 году объемы инвестиций в IoT превысят $1 трлн.

Существующие на сегодняшний день решения IoT:

— бытовая техника;

— центры управления «умных домов»;

— датчики охранных систем;

— Machine-to-Machine соединения (технологии межмашинного взаимодействия);

— программное обеспечение и облачные платформы;

— энергосберегающие фильтры и умные счетчики.

Все они должны способствовать сокращению расходов на управление системами IoT, техническое обслуживание и коммунальные услуги, анализировать собранные данные, а также экономить электроэнергию, например автоматически отключая освещение и отопление в неиспользуемых помещениях.

Умные решения: платформы, сервисы, фильтры

По оценкам PwC, к 2025 году только в России будет продано около 7 млн устройств для «умных домов». Аналитики полагают, что наиболее высоким потенциалом роста потребления обладают продукты, позволяющие контролировать и снижать расход электричества и воды.

Например, корпорация Microsoft создала облачную платформу Microsoft Azure IoT. В Швеции — эта страна является мировым лидером в области возобновляемых источников энергии и устойчивого развития, — компания Stockrose совместно с поставщиком интеллектуальных облачных решений Eniga, подключила к платформе Microsoft Azure IoT более 250 зданий и 10 000 квартир. По подсчетам Stockrose, это позволит сэкономить $42 млн в ближайшие 10 лет. Наряду с этим, компания Johnson Controls, один из поставщиков оборудования для отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и систем автоматизации зданий, начала внедрение Microsoft Azure IoT в разработку энергоэффективных способов управления зданиями с помощью Azure IoT Suite для повышения качества работы систем подачи и охлаждения воздуха.

Компания Intel предлагает в качестве одного из решений температурные датчики для «умных домов». В будущем такие системы термоконтроля можно будет масштабировать до целых городов. Компания разработала «процессоры-на-плате», небольшие мощные вычислительные модули, Intel Galileo и Edison, которые смогут анализировать данные с заданной частотой (например, раз в секунду). Данные, собранные с большого количества датчиков, будут храниться в облаке, и доступ к ним будет открыт для всех участников сети.

Хотя рынка систем для умного дома в России пока нет, операторы проявляют к ним интерес и экспериментируют с продуктами. Например, в 2017 году «Мегафон» объявил о запуске своего проекта Life Control. К платформе по управлению «умным домом» можно подключить, например, камеры слежения за домом, GPS-трекеры для животных и фитнес-трекеры, датчики несанкционированного открытия дверей и датчики протечки воды, управляемые с помощью мобильного приложения. Согласно отчету компании, за три месяца было продано около 40 000 комплектов для умного дома, и каждый месяц объем продаж увеличивается вдвое. Компания объявила, что будет продвигать услугу в 46 городах России, хотя, очевидно, аудитория неофитов от новых технологий сосредоточена в центральных регионах.

В этой сфере также много развивающихся российских компаний и стартапов. Например, отечественная компания «Трон Системс» предлагает визуальный интерфейс, основанный на 3D-модели здания, для комплексного подключения IoT-систем. Это программное обеспечение позволяет привязать все гаджеты, датчики и трекеры к одной платформе для удобства конечного пользователя.

Безопасный «умный дом»

После всех скандалов с утечкой данных, самый актуальный вопрос: как обеспечить безопасную и эффективную передачу данных между устройствами? Как производители устройств и поставщики услуг могут гарантировать то, что каждое новое «умное» устройство будет безопасно подключено к сети, функционально встроено в нее и при этом не нарушит энергетический баланс и работу каждого из ее элементов?

Все данные, собранные о человеке устройствами умного дома, собираются и анализируются при помощи машинного обучения: техника изучает поведение своего хозяина, подстраиваясь под его привычки, и перспективы развития систем «умных домов» неизбежно затрагивают вопросы персонализации. Более того, речь идет не просто о сборе персональных данных, но и безопасности их хранения. Уязвимость в системе безопасности чревата риском хищения данных злоумышленниками. Когда передача ключей шифрования вызывает общественный резонанс, данные с IoT устройств вряд ли станут исключением.

Более того, мы должны говорить не только об утечке информации, но и промышленных кибератаках. Взлом или сбой дистанционного управления устройствами IoT в умном доме может по цепочке повлечь за собой сбой и нарушения в целой сети. В случае, если устройства и системы IoT целиком не будут защищены от взлома, последствия кибератак могут быть весьма масштабными. Поэтому параллельно с развитием технологий должны развиваться и системы их защиты.

Одним из наиболее эффективных решений этой проблемы станет блокчейн. Благодаря тому, что вся информация, которая записывается и хранится в цепочке блоков, не может быть отредактирована, удалена или подменена, блокчейн-платформы смогут стать одной из наиболее эффективных IoT-технологий в вопросах безопасности.

Безопасность в реализациях IoT должна быть одним из ключевых компонентов проектирования и программирования устройств. Специалисты и разработчики таких сетей должны гарантировать, что данные счетчиков не будут украдены или заменены, чтобы сделать «умный дом» не только действительно умным, но и по-настоящему безопасным.

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