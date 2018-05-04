Ещё
В России могут узаконить он-лайн продажу лекарств
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России могут узаконить он-лайн продажу лекарств 

Вести.Ru 33 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 4 мая — «Вести. Экономика». Минэкономразвития проводит общественное обсуждение проекта распоряжения правительства, без которого невозможно принять закон об удаленной торговле безрецептурными лекарствами.
МЭР предлагает исключить лекарства из перечня товаров, свободная продажа которых запрещена, пишет «Коммерсантъ». Перечень определен указом президента Бориса Ельцина в 1992 г. Проект МЭР о внесении изменений в перечень разработан «в связи с необходимостью устранения правовых коллизий и административных барьеров в сфере электронной торговли», отмечено в пояснительной записке к проекту. Замгендиректора Stada CIS Иван Глушков отметил, что без этого документа невозможно принятие разработанного Минздравом законопроекта об удаленной торговле безрецептурными лекарствами. Нормативный акт разрешает аптекам продавать лекарства онлайн, но запрещает удаленную торговлю рецептурными лекарствами. Законопроект, который Госдума приняла в первом чтении в декабре 2017 г., мог вступить в силу в начале нынешнего года. Но дальнейшее рассмотрение документа затянулось из-за того, что власти не пришли к единому мнению о торговле рецептурными лекарствами. С таким предложением выступила Ассоциация компаний интернет-торговли. По мнению Ассоциации, можно разрешить онлайн-продажу рецептурных лекарств после введения маркировки и появления электронных рецептов. Но это может произойти только в 2020 г. Сейчас онлайн-торговля лекарствами идет незаконно. Принятие закона поможет упорядочить продажи, полагает МЭР.
Вести.Ru: последние новости
Павленский отказывается просить тюремщиков о прогулках и жалуется, что их не дают Узбекистан готовится отметить День Победы впервые за много лет Вексельберг запросил помощи у государства
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия сеет хаос в Черном море202
Москвич посадил во дворе розы и пожалел147
Москву ждет «второе пришествие»32
Украина пожаловалась на Росавиацию130
Квартира Парфенова насмешила Лебедева57
Видео
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
01:08
Семья усатой «крестницы» Памелы Андерсон попала на видео
Общество
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
00:35
Квартира Парфенова насмешила Лебедева
Шоу-бизнес
05:30
Центр Кудрина предложил ввести новый пост
Политика
00:18
Очевидцы рассказали подробности крушения Су-30 в Сирии
Происшествия Армия
00:59
Певица-стриптизерша стала звездой Pornhub
Интернет
02:17
Захарова публично пристыдила Терезу Мэй
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение