В России могут узаконить он-лайн продажу лекарств 

Москва, 4 мая — «Вести. Экономика». Минэкономразвития проводит общественное обсуждение проекта распоряжения правительства, без которого невозможно принять закон об удаленной торговле безрецептурными лекарствами.
МЭР предлагает исключить лекарства из перечня товаров, свободная продажа которых запрещена, пишет «Коммерсантъ». Перечень определен указом президента Бориса Ельцина в 1992 г. Проект МЭР о внесении изменений в перечень разработан «в связи с необходимостью устранения правовых коллизий и административных барьеров в сфере электронной торговли», отмечено в пояснительной записке к проекту. Замгендиректора Stada CIS Иван Глушков отметил, что без этого документа невозможно принятие разработанного Минздравом законопроекта об удаленной торговле безрецептурными лекарствами. Нормативный акт разрешает аптекам продавать лекарства онлайн, но запрещает удаленную торговлю рецептурными лекарствами. Законопроект, который Госдума приняла в первом чтении в декабре 2017 г., мог вступить в силу в начале нынешнего года. Но дальнейшее рассмотрение документа затянулось из-за того, что власти не пришли к единому мнению о торговле рецептурными лекарствами. С таким предложением выступила Ассоциация компаний интернет-торговли. По мнению Ассоциации, можно разрешить онлайн-продажу рецептурных лекарств после введения маркировки и появления электронных рецептов. Но это может произойти только в 2020 г. Сейчас онлайн-торговля лекарствами идет незаконно. Принятие закона поможет упорядочить продажи, полагает МЭР.