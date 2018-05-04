Администрация президента высказалась о самарском памятнике белочехам

Накануне самарское отделение общественного движения «Суть времени» сообщило о получении ответа из администрации президента Российской Федерации по поводу установки памятника чехословацким легионерам в Самаре . В тексте ответа говорится: «Социологические исследования свидетельствуют о том, что мнения жителей города Самары по поводу увековечения памяти легионеров разделились. До настоящего времени окончательное решение о месте установки памятного знака не принято». Таким образом, точку в истории установки монумента поставить вновь не удалось.

Однако общественников радует, что мнение жителей по поводу увековечивания памяти белочехов «стало, наконец, более или менее единым». «Как минимум, значительное большинство жителей города должно принять тот факт, говорит нам президент, что память легионеров следует увековечить в Самаре, — и тогда определяться с окончательным местом установки. Действительно, если это герои, память о которых из поколения в поколение передают благодарные самарцы, то монумент следует установить на центральной площади, и он должен быть значительным архитектурным сооружением. А если это интервенты, то извините, можно поставить только скромный обелиск там, где существуют действительно сохранившиеся захоронения этих людей», — указывают представители движения и призывают всех, кто по-прежнему «вынашивает планы монументального увековечивания памяти интервентов в Самаре» обратить внимание на слова президента.

Напомним, до сих пор в городе находится два подготовленных фундамента под установку памятного знака. Ожесточенные споры сторонников мемориала и его противников идут с 2008 года. Его создание планируется в соответствии с соглашением между Правительством РФ и Правительством Чешской Республики «О взаимном содержании военных захоронений». 6 апреля 2017 года в Самаре прошло совещание российско-чешской межправительственной комиссии по обеспечению этого соглашения в присутствии представителей Минобороны , областных и городских органов власти. По итогам заседания участники определили место под установку памятника в парке им. Щорса, где в те годы находилась основная часть Всесвятского кладбища, на котором были захоронения чехословацких легионеров. Инициатива увековечения памяти солдат и офицеров Чехословацкого корпуса, захватившего Самару в июне 1918 года, вызвала очередную волну протеста в областной столице в минувшем году. Члены местной ячейки КПРФ организовали ряд митингов с призывами отказаться от монумента. Партийцы и жители города припомнили организаторам, что сотни самарцев, в том числе гражданских, были замучены и расстреляны легионерами.

Фото: КПРФ