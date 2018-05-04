Власти Крыма планируют в июне выставить на продажу санаторий «Родина» в Евпатории

"Готов [к продаже] санаторий «Родина» в Евпатории . Я думаю, что до конца мая мы сформируем документацию на продажу, и где-то к концу июня мы сможем осуществить продажу первого санатория, — сказала она, не уточнив, во сколько оценивается актив. — Заканчивается оценка, я пока не могу сказать его стоимость. Инвестор, который приобретет санаторий «Родина», получает сразу готовый объект, он может прийти и начинать его реконструировать".

Ранее сообщалось, что в список государственных санаториев, которые власти готовят к продаже, кроме «Родины», вошли «Прибой», «Солнечный», «Юность», «Ай-Тодор», «Алупка», «Пионер», республиканский противотуберкулезный санаторий им. Семашко, «Предгорный», противотуберкулезный санаторий им. Чехова, противотуберкулезный санаторий «Красный маяк».

По данным министерства, летом, кроме «Родины», планируется продажа еще трех санаториев — «Ай-Тодор», «Прибой», «Юность». На базе этих объектов уже «подготовлены к передаче инвесторам инвестиционные площадки».

По словам Чабан, сейчас идет активная подготовка имущества оставшихся санаториев к продаже, однако власти в процессе этой работы столкнулись с «земельными проблемами». «Это очень непростые объекты, на каждом накопился ком проблем, потому что, как оказалось, на территории санаториев есть часть объектов недвижимости, которые [в украинский период Крыма] были приватизированы, в результате цельного земельного участка, который можно было бы продавать, уже нет. Где-то на территории санатория находятся жители — работники санаториев, которые по программам приватизации жилья приобрели право собственности. Нужно искать варианты, как сохранить санаторий и людей не обидеть», — пояснила министр.

Ранее сообщалось, что каждый инвестор, зайдя на тот или иной имущественный комплекс крымских государственных бюджетных учреждений, обязан будет сохранить персонал и существующий санаторно-курортный профиль учреждения. Крым, по предварительной оценке, сможет выручить не менее 1,2-1,5 млрд рублей от продажи 11 санаториев.