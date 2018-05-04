На Кубани и в Крыму собираются аттестовать экскурсоводов и инструкторов-проводников

Так, член центрального штаба Общероссийского народного фронта Наталья Костенко предложила организовать накануне летнего туристического сезона парламентские слушания. На них обсудят законопроект об обязательной аттестации экскурсоводов и инструкторов-проводников, сообщает пресс-служба депутата.

Во время слушаний Костенко предложила парламентариям двух соседних курортных регионов обсудить изменения, которые предлагает Минкультуры , с учетом местной специфики, обратив особое внимание на регулирование таких видов отдыха как дайвинг и рафтинг, где нередки случаи гибели туристов.

«ФедералПресс» напоминает, что год назад, в Краснодарском крае обсудили вопросы безопасности при занятии дайвингом. А в августе 2017 года Костенко обратилась к председателю правительства Дмитрию Медведеву с просьбой как можно скорее внести в Госдуму разрабатываемый в то время законопроект об обязательной аттестации экскурсоводов и инструкторов-проводников.

Депутат акцентировала внимание, что по данным МЧС только за 2015-2016 года при занятии дайвингом погибли 60 человек.

На днях Министерство культуры России заявило об окончании процесса согласования законопроекта, главной новеллой которого станет введение с 2019 года обязательной аттестации всех гидов и экскурсоводов.

Так, после многочисленных обсуждений с депутатами Госудмы и Краснодарского края, была достигнута договоренность с Минкультуры и Правительством о корректировке ко второму чтению законопроекта с включением в прилагаемый к нему профстандарт требований для дайв-проводников. Позже с предложением по разработке профстандартов обратились к Костенко представители ОП Краснодарского края. Теперь, слушания по внесению дополнений в законопроект Минкультуры РФ об обязательной аттестации экскурсоводов и инструкторов-проводников могут состояться в парламентах Краснодарского края и Республики Крым сразу же после внесения законопроекта Минкультуры в Госдуму.

«Нам надо успеть обсудить законопроект до начала туристического сезона, чтобы не мешать людям работать и приносить доход в региональные и федеральные бюджеты. Мы рассчитываем, что в мае после утверждения нового Правительства законопроект Министерства культуры уже будет внесен на рассмотрение в Госдуму», — сказала Костенко.