Ещё
На Кубани и в Крыму собираются аттестовать экскурсоводов и инструкторов-проводников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Кубани и в Крыму собираются аттестовать экскурсоводов и инструкторов-проводников 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Так, член центрального штаба Общероссийского народного фронта Наталья Костенко предложила организовать накануне летнего туристического сезона парламентские слушания. На них обсудят законопроект об обязательной аттестации экскурсоводов и инструкторов-проводников, сообщает пресс-служба депутата.
Во время слушаний Костенко предложила парламентариям двух соседних курортных регионов обсудить изменения, которые предлагает Минкультуры, с учетом местной специфики, обратив особое внимание на регулирование таких видов отдыха как дайвинг и рафтинг, где нередки случаи гибели туристов.
«ФедералПресс» напоминает, что год назад, в Краснодарском крае обсудили вопросы безопасности при занятии дайвингом. А в августе 2017 года Костенко обратилась к председателю правительства Дмитрию Медведеву с просьбой как можно скорее внести в Госдуму разрабатываемый в то время законопроект об обязательной аттестации экскурсоводов и инструкторов-проводников.
Депутат акцентировала внимание, что по данным МЧС только за 2015-2016 года при занятии дайвингом погибли 60 человек.
На днях Министерство культуры России заявило об окончании процесса согласования законопроекта, главной новеллой которого станет введение с 2019 года обязательной аттестации всех гидов и экскурсоводов.
Так, после многочисленных обсуждений с депутатами Госудмы и Краснодарского края, была достигнута договоренность с Минкультуры и Правительством о корректировке ко второму чтению законопроекта с включением в прилагаемый к нему профстандарт требований для дайв-проводников. Позже с предложением по разработке профстандартов обратились к Костенко представители ОП Краснодарского края. Теперь, слушания по внесению дополнений в законопроект Минкультуры РФ об обязательной аттестации экскурсоводов и инструкторов-проводников могут состояться в парламентах Краснодарского края и Республики Крым сразу же после внесения законопроекта Минкультуры в Госдуму.
«Нам надо успеть обсудить законопроект до начала туристического сезона, чтобы не мешать людям работать и приносить доход в региональные и федеральные бюджеты. Мы рассчитываем, что в мае после утверждения нового Правительства законопроект Министерства культуры уже будет внесен на рассмотрение в Госдуму», — сказала Костенко.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Президент РФ уволил начальника полиции Кубани Глава Тамбова сообщил о предстоящих отставках в администрации города Путин официально снял с должности прокурора Удмуртии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась от союзов с Китаем102
Пока вы спали: Россия сеет хаос в Черном море254
«За что они боролись, на то и напоролись»77
Москвич посадил во дворе розы и пожалел208
На госсайте нашли вакансию для голых уборщиц6
Видео
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
04:10
В МИД РФ высказались по эффекту от «дела Скрипалей»
Политика Европа
01:49
Дерзкие налётчики орудовали в метро Москвы
Происшествия Криминал
01:08
Семья усатой «крестницы» Памелы Андерсон попала на видео
Общество
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
02:30
Центр Кудрина предложил ввести новый пост
Политика
01:09
«За что они боролись, на то и напоролись»
Политика Статьи
00:35
Квартира Парфенова насмешила Лебедева
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение