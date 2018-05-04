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Нобелевскую премию по литературе за 2018 год вручать не будут
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Нобелевскую премию по литературе за 2018 год вручать не будут 

РИА Новости 1 час назад
РИА НОВОСТИ. ШВЕДСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ НЕ ВРУЧАТЬ НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ ПО ЛИТЕРАТУРЕ ЗА 2018 ГОД ИЗ-ЗА СКАНДАЛА
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