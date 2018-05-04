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В Волгограде цветочные «клептоманы» украли 160 кустов роз
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В Волгограде цветочные «клептоманы» украли 160 кустов роз 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Центральном районе Волгограда неизвестные фанаты цветов выкопали 160 кустов роз.
— В полицию обратились сотрудники МУП «Волгоградзеленхоз». Коммунальщики рассказали, что за восемь месяцев с клумб от улицы Комсомольская до Аллеи Героев, 10 украли 160 кустов, — рассказали в пресс-службе региональной полиции.
В МБУ «Волгоградзеленхоз» уточнили, что охотники за цветами успели разграбить сразу несколько клумб.
— Мы обнаружили пропажу, когда начали открывать кусты и убирать листву. Оказалось, что горожане работали изибрательно и выкапывали розы не сплошной полосой. Тут вырвали пять штук, там — 10, — рассказывают в МБУ «Волгоградзеленхоз». — Возможно, осенью мы перенесем недостающие кусты с верхней террасы набережной, где началась реконструкция. Но пока окончательного решения еще не принято.
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