В Волгограде цветочные «клептоманы» украли 160 кустов роз

В Центральном районе Волгограда неизвестные фанаты цветов выкопали 160 кустов роз.

— В полицию обратились сотрудники МУП «Волгоградзеленхоз». Коммунальщики рассказали, что за восемь месяцев с клумб от улицы Комсомольская до Аллеи Героев, 10 украли 160 кустов, — рассказали в пресс-службе региональной полиции.

В МБУ «Волгоградзеленхоз» уточнили, что охотники за цветами успели разграбить сразу несколько клумб.

— Мы обнаружили пропажу, когда начали открывать кусты и убирать листву. Оказалось, что горожане работали изибрательно и выкапывали розы не сплошной полосой. Тут вырвали пять штук, там — 10, — рассказывают в МБУ «Волгоградзеленхоз». — Возможно, осенью мы перенесем недостающие кусты с верхней террасы набережной, где началась реконструкция. Но пока окончательного решения еще не принято.