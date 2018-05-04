Мама двоих детей Мила Кунис сверкнула мальчишеской фигурой на Аллее славы в Голливуде 

Второй ребенок Милы Кунис и ее супруга Эштона Катчера родился всего полтора года назад, однако актриса уже может похвастать хрупкой, даже мальчишечьей фигурой. Тонкую талию Милы видно даже за объемным кроп-топом. Ну а дружеские объятия, которые Кунис подарила своей подруге Зои Салдане в день закладки ее именной звезды на Аллее славы в Голливуде, обнажили правду окончательно: стройности Милы Кунис позавидует любая старшеклассница.
А ты бы хотела фигуру, как у Милы Кунис?
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Фото:Instagram, East News