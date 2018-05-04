«Ростех» интегрирует «умный домофон» с городскими службами Москвы

Госкорпорация «Ростех» разработала систему «Умный домофон», которая проходит финальные испытания по интеграции с системами московских городских служб экстренного реагирования, муниципальных и управляющих компаний, « Почтой России » и охранными предприятиями, сообщает пресс-служба организации.

«В Москве первые «умные домофоны» могут появиться уже в конце года», — указано в сообщении.

Такой домофон получил рабочее название «Город 77», он оснащен камерой с функцией распознавания лиц, что позволяет автоматически открывать дверь без ключа при подходе жильца к подъезду, а также отслеживать визиты посторонних, рассказали в Ростехе.

Кроме того, жители дома с «Умным домофоном» смогут открывать дверь мобильным телефоном с помощью технологии G-Open (аналог Apple Pay). Для дополнительной идентификации личности перед открытием замка может быть применена технология распознавания отпечатков пальцев IDTouch. Такая система призвана защитить подъезды от мошенников с так называемыми ключами-«вездеходами», тогда как службы экстренного реагирования — «скорая помощь», полиция, МЧС и др. смогут беспрепятственно попасть внутрь.

«Синхронизация домофона с мобильными приложениями на iOS и Android позволит жильцам иметь доступ к данным в любой точке мира: принимать видеозвонки с домофона на телефон, открывать входную дверь с телефона, просматривать трансляции с камеры домофона в любой момент», — отмечается в материале.