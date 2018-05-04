«Ростех» интегрирует «умный домофон» с городскими службами Москвы 

Госкорпорация «Ростех» разработала систему «Умный домофон», которая проходит финальные испытания по интеграции с системами московских городских служб экстренного реагирования, муниципальных и управляющих компаний, «Почтой России» и охранными предприятиями, сообщает пресс-служба организации.
«В Москве первые «умные домофоны» могут появиться уже в конце года», — указано в сообщении.
Такой домофон получил рабочее название «Город 77», он оснащен камерой с функцией распознавания лиц, что позволяет автоматически открывать дверь без ключа при подходе жильца к подъезду, а также отслеживать визиты посторонних, рассказали в Ростехе.
Кроме того, жители дома с «Умным домофоном» смогут открывать дверь мобильным телефоном с помощью технологии G-Open (аналог Apple Pay). Для дополнительной идентификации личности перед открытием замка может быть применена технология распознавания отпечатков пальцев IDTouch. Такая система призвана защитить подъезды от мошенников с так называемыми ключами-«вездеходами», тогда как службы экстренного реагирования — «скорая помощь», полиция, МЧС и др. смогут беспрепятственно попасть внутрь.
«Синхронизация домофона с мобильными приложениями на iOS и Android позволит жильцам иметь доступ к данным в любой точке мира: принимать видеозвонки с домофона на телефон, открывать входную дверь с телефона, просматривать трансляции с камеры домофона в любой момент», — отмечается в материале.
Ранее «Ростелеком» и Минстрой [представили] (https://rns.online/it-and-media/Rostelekom-pokazal-domofon-s-funktsiei-opovescheniya-o-dolgah-za-kommunalnie-uslugi-2018-02-15/) на Российском инвестиционном форуме в Сочи умные IP-домофоны, которые позволяют открыть дверь с помощью смартфона и принять видеовызов в мобильном приложении. Кроме того, домофон сможет оповещать о задолженностях по оплате жилищно-коммунальных услуг. Как рассказала RNS Анна Апетьян, руководитель направления «Умный город» ПАО «Ростелеком», сегодня такие домофоны установлены в нескольких современных кварталах Уфы, Москвы, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и Челябинска.