«Сокол» Илона Маска признали слишком маленьким

Космическому грузовику Dragon, выведенному на орбиту тяжёлым частным носителем Falcon Heavy, придётся задержаться в космосе сверх ранее назначенного срока. Любимое детище Илона Маска и его компании Space X будет пристыковано к МКС как минимум до 5 мая. Экстренные изменения в полётных планах «Дракона» совпали с жёсткой критикой, высказанной в адрес самого Маска и его изобретений экспертами американского аэрокосмического гиганта «Боинг». По мнению специалистов, даже тяжёлая ракета Falcon Heavy слишком мала для того, чтобы её можно было задействовать в планируемых США программах изучения дальнего космоса.

Официальной причиной, по которой грузовик Dragon не сможет приводниться в Тихом океане в назначенный ранее срок, называется сильное волнение моря, обнаруженное службой возвращения SpaceX . В таких условиях посадка грузовой капсулы с ценным грузом, очевидно, представляется руководству компании неоправданно рискованной. Определённую долю перестраховки можно понять, ведь этим рейсом Dragon привезёт на Землю больше четырёх тонн полезного груза, в том числе замороженные ткани человека, насекомых и растений, участвовавшие с экспериментах на орбите. Также из космоса вернётся нуждающийся в ремонте Robonaut 2 — робот-гуманоид, запущенный в космос в феврале 2011 года.

Напомним, что Dragon является первым в истории космическим грузовиком, принадлежащим частной компании, и одновременно первым частным космическим кораблем, осуществившим успешную стыковку с МКС. Построила его компания Space X, основатель которой Илон Маск также владеет производителем электромобилей Tesla и планирует создать межгалактическую медиаимперию.

Однако в последнее время Маску явно не везёт. Tesla не оправдала возложенных на неё надежд и демонстрирует рекордные убытки, да и репутация любимого детища Маска Space X оказалась под угрозой. Признанные авторитеты освоения космоса из американского концерна «Боинг» подвергли частные ракеты разгромной и уничижительной критике.

— Falcon Heavy не удалось впечатлить департамент космических полетов NASA, — цитирует портал Newsweek связанного с Boeing анонимного блогера. Глава департамента NASA Билл Герстенмайер (Bill Gerstenmaier) уточнил изданию, что Falcon Heavy оказался «слишком мал» для потребностей агентства.

Здесь стоит напомнить, что Falcon Heavy относится к классу сверхтяжёлых ракет и сконструирован специально для запуска в космос особо крупных объектов — научных лабораторий, орбитальных телескопов или межпланетных станций. Его первый запуск был назначен на 2013 год, но много раз переносился, пока наконец ракете не удалось успешно взлететь в нынешнем феврале.

Главным конкурентом Space X в борьбе за космические заказы вполне ожидаемо выступают её основные критики из «Боинга». В настоящее время этот концерн сосредоточен на создании собственной сверхтяжёлой ракеты в рамках проекта SLS (Space Launch System). Именно она, а вовсе не Falcon с Dragon’ом, по мнению инженеров «Боинга», должны участвовать в освоении Луны и Марса. Так что вполне вероятно, что за разгромной и пренебрежительной критикой «соколов» Илона Маска стоит банальная ревность.

Специалисты Boeing уверяют, что SLS станет самой мощной ракетой в истории и сможет нести куда более серьёзные нагрузки, чем Falcon Heavy. Проблема в том, что ракеты Маска уже летают, а Space Launch System останется прикованной к наземным стендам по меньшей мере до 2020 года. При этом NASA ежегодно тратит на SLS такую же сумму, в которую обошлись бы 27 запусков Falcon Heavy.

Нервничать специалистов Boeing заставляет ещё и то, что их коллеги из Space X вовсю работают над ещё более крупной ракетой-носителем под названием BFR— Big Falcon Rocket. В ближайшие четыре года этот монстр может отправиться на Марс, правда, не в пилотируемом, а в автоматическом режиме. Если, конечно, не повторит истории Falcon Heavy и не задержится в сборочных цехах слишком надолго.