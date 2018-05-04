Курский дуб претендует на звание «Российского дерева года — 2018»

С 1 мая 2018 года на сайте Всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы» стартовало электронное голосование по ежегодному конкурсу

«Российское дерево года» — национальный отборочный этап международного конкурса «Европейское дерево года». С 2011 года конкурс «Европейское дерево года» проводится Чешским экологическим фондом во всех европейских странах и с каждым годом становится всё популярнее.

В прошлом году победителем национального конкурса «Российское дерево года — 2017» стал могучий дуб черешчатый, произрастающий в Белгородской области , в посёлке «Дубовое». По итогам конкурса «Европейское дерево года-2018» белгородский дуб занял почётное третье место.

В этом году для он-лайн голосования комиссия экспертов выбрала 12 деревьев, являющихся памятниками живой природы всероссийского значения:

Проголосовать за понравившееся дерево можно на сайте Программы.