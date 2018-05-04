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Курский дуб претендует на звание «Российского дерева года — 2018»
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Курский дуб претендует на звание «Российского дерева года — 2018» 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
С 1 мая 2018 года на сайте Всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы» стартовало электронное голосование по ежегодному конкурсу
«Российское дерево года» — национальный отборочный этап международного конкурса «Европейское дерево года». С 2011 года конкурс «Европейское дерево года» проводится Чешским экологическим фондом во всех европейских странах и с каждым годом становится всё популярнее.
В прошлом году победителем национального конкурса «Российское дерево года — 2017» стал могучий дуб черешчатый, произрастающий в Белгородской области, в посёлке «Дубовое». По итогам конкурса «Европейское дерево года-2018» белгородский дуб занял почётное третье место.
В этом году для он-лайн голосования комиссия экспертов выбрала 12 деревьев, являющихся памятниками живой природы всероссийского значения:
Дуб черешчатый, Волгоградская область;
Дуб черешчатый, Воронежская область;
Сосна обыкновенная, Иркутская область;
Сосна кедровая сибирская, Кемеровская область;
Лириодендрон тюльпаноносный, Краснодарский край;
Дуб черешчатый, Курская область;
Дуб черешчатый, Липецкая область;
Дуб черешчатый, г. Москва;
Дуб черешчатый, Московская область;
Липа, Пензенская область;
Дуб черешчатый, Ростовская область;
Дуб черешчатый, г. Санкт-Петербург.
Проголосовать за понравившееся дерево можно на сайте Программы.
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