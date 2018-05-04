График движения скоростных поездов «Аллегро» изменят летом 

Расписание скоростных поездов «Аллегро», которые курсируют между Санкт‐Петербургом и Хельсинки, изменится в летний период. Это связано с ремонтом железнодорожных объектов на территории Финляндии, сообщило ИА Nation News.
Согласно новому графику, поезд № 787, направляющийся в Хельсинки 23, 24 июня и 7, 8 июля и состав № 788, который поедет в Петербург в эти же даты, отправятся с платформ в измененное время.
При этом остальные составы будут ходить согласно прежнему расписанию.
Днем ранее в движении поездов Ярославского направления МЖД произошел сбой. О задержке электричек телеканалу «360» рассказали очевидцы.