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График движения скоростных поездов «Аллегро» изменят летом
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График движения скоростных поездов «Аллегро» изменят летом 

360tv.ru 1 час назад
Расписание скоростных поездов «Аллегро», которые курсируют между Санкт‐Петербургом и Хельсинки, изменится в летний период. Это связано с ремонтом железнодорожных объектов на территории Финляндии, сообщило ИА Nation News.
Согласно новому графику, поезд № 787, направляющийся в Хельсинки 23, 24 июня и 7, 8 июля и состав № 788, который поедет в Петербург в эти же даты, отправятся с платформ в измененное время.
При этом остальные составы будут ходить согласно прежнему расписанию.
Днем ранее в движении поездов Ярославского направления МЖД произошел сбой. О задержке электричек телеканалу «360» рассказали очевидцы.
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