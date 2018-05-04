Роспотребнадзор предупредил об опасности использования услуг сайтов, дающих рекламу от имени ведомства

Об этом сообщили в пресс-службе.

«В связи с распространением в сети интернет рекламных объявлений от организаций, которые для своего продвижения незаконно используют официальное наименование Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека — Роспотребнадзор , обращаем внимание потребителей и средств массовой информации на следующее. В соответствии со ст. 54 Гражданского кодекса РФ включение в наименование юридического лица официального наименования РФ или Россия, а также слов, производных от этого наименования допускается в случаях, предусмотренных законом, указами президента РФ или актами правительства РФ , либо по разрешению, выданному в порядке, установленном правительством РФ. Введение указанных ограничений связано с необходимостью не допускать заблуждения участников гражданского оборота по поводу того, уполномочено ли то или иное юридическое лицо на осуществление публично-правовых функций, участвует ли государство в капитале таких компаний», — пояснили в пресс-службе.

Подчеркивается, что в наименованиях юридических лиц недопустимо также использовать полные или сокращенные наименования федеральных органов государственной власти (например, «Роспотребнадзор», «Роспотреб», «Потребнадзор», «Моспотребнадзор» и так далее).

В ведомстве обратили внимание на то, что в интернете в настоящее время распространяется контекстная реклама, в заголовке и содержании которой указана недостоверная информация.

«Помимо Роспотребнадзора и его территориальных органов, а также Государственного информационного ресурса в сфере защиты прав потребителей все остальные интернет-ресурсы, не имеют право использовать наименование «Роспотребнадзор» применительно к рекламе своей деятельности. При этом указание, что на ресурсах www.защита-прав-потребителя-москва.рф, www.роспотребнадзор-защита.рф/, www.потребнадзор-зпп.рф/роспотребнадзор‎, www.потреб-контроль.рф, расположен официальный сайт Роспотребнадзора, возможен прием жалоб, ведется «горячая линия» или осуществляется иная публично-правовая деятельность, присущая федеральному органу государственной власти — является откровенным обманом, направленным на введение в заблуждение граждан», — подчеркнули в пресс-службе.

В ведомстве считают, что указанные примеры продвижения в интернете нарушают правила размещения рекламы в Google Яндекс , что «свидетельствует о недостаточности принимаемых мер указанными компаниями по борьбе с недобросовестной рекламой, или о нежелании противодействовать очевидному обману российских граждан».

«Роспотребнадзор предостерегает потребителей от пользования услугами компаний, которые с момента размещения рекламы в сети интернет делают ставку на обман пользователей и подлог информации вместо повышения качества собственных услуг и создания добросовестной репутации», — добавили в ведомстве.