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Данные о выписке и отпуске лекарственных препаратов будут доступны льготникам в интернет-кабинетах
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Данные о выписке и отпуске лекарственных препаратов будут доступны льготникам в интернет-кабинетах 

Портал органов государственной власти Ярославской области 1 час назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
В региональном департаменте здравоохранения и фармации прошла первая совместная конференция Ассоциации медицинских работников и областного отделения Общероссийского народного фронта. Участие в ней приняли руководители департамента, член Совета Федерации Игорь Каграманян, главные врачи медицинских учреждений города и области, а также представители ОНФ.
Главными вопросами стали итоги мониторинга фельдшерско-акушерских пунктов региона, проведенного народным фронтом, развитие скорой помощи и проблемы льготного лекарственного обеспечения. В частности, на конференции директор департамента Руслан Саитгареев сообщил, что в ближайшее время в регионе начнет действовать сервис «Личный кабинет льготника».
— Ориентировочно в четвертом квартале этого года мы запустим информационный портал, позволяющий обеспечить возможность получения и просмотра льготополучателями истории о выписке и отпуске лекарственных препаратов из информационной системы в режиме реального времени, — сказал он. — Портал будет работать на персональном ПК, а также в мобильных приложениях «iOS», «Андроид». Делается это для совершенствования механизмов контроля за целевым расходованием лекарственных препаратов.
Что касается мониторинга, то представители ОНФ намерены продолжить эту работу. В ближайшее время начнется более детальное обследование ФАПов на предмет их оснащения необходимыми медицинскими препаратами и изделиями.
— Исключительно важно взаимодействовать с институтами гражданского общества, — подчеркнул Игорь Каграманян. — И в этом плане ОНФ, лидером которого является Президент страны Владимир Путин, — авторитетнейшая площадка для обсуждения назревших проблем. Народный фронт старается транслировать позицию простых людей, а органы власти — реагировать на замечания.
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