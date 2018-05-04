Данные о выписке и отпуске лекарственных препаратов будут доступны льготникам в интернет-кабинетах

В региональном департаменте здравоохранения и фармации прошла первая совместная конференция Ассоциации медицинских работников и областного отделения Общероссийского народного фронта. Участие в ней приняли руководители департамента, член Совета Федерации Игорь Каграманян , главные врачи медицинских учреждений города и области, а также представители ОНФ.

Главными вопросами стали итоги мониторинга фельдшерско-акушерских пунктов региона, проведенного народным фронтом, развитие скорой помощи и проблемы льготного лекарственного обеспечения. В частности, на конференции директор департамента Руслан Саитгареев сообщил, что в ближайшее время в регионе начнет действовать сервис «Личный кабинет льготника».

— Ориентировочно в четвертом квартале этого года мы запустим информационный портал, позволяющий обеспечить возможность получения и просмотра льготополучателями истории о выписке и отпуске лекарственных препаратов из информационной системы в режиме реального времени, — сказал он. — Портал будет работать на персональном ПК, а также в мобильных приложениях «iOS», «Андроид». Делается это для совершенствования механизмов контроля за целевым расходованием лекарственных препаратов.

Что касается мониторинга, то представители ОНФ намерены продолжить эту работу. В ближайшее время начнется более детальное обследование ФАПов на предмет их оснащения необходимыми медицинскими препаратами и изделиями.