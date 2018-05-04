ПАО «МРСК Центра и Приволжья» реализует программу по расчистке просек в Кировской области

За первые три месяца 2018 года энергетики филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Кировэнерго» произвели расчистку трасс воздушных линий (ВЛ) электропередачи от поросли на территории 160,5 гектар.

Цель этой работы — минимизировать риски возможных технологических нарушений, вызванных падением деревьев и веток на провода воздушных линий, проходящих по лесным массивам.

Работы проводятся на 65 ВЛ-110кВ и на 53 ВЛ-35кВ. Самые крупные из них — линии ВЛ 110 кВ «Мураши-Демьяново», «Мураши-Опарино», «Богородск-Уни», «Лебяжье-Пижанка», «Омутнинск-Черная Холуница», которые обеспечивают электроснабжение административных районов Кировской области : Мурашинского, Опаринского, Богородского , Унинского, Лебяжского, Пижанского, Омутнинского, Белохолуницкого.

Своевременное и качественное выполнение работ по расчистке просек под ВЛ является одним из важных условий подготовки электросетевого комплекса региона к безаварийному прохождению будущего осенне-зимнего периода.

Для проведения работ по расчистке трасс от растительности «Кировэнерго» использует два основных способа: ручной и механизированный. При ручной расчистке просек используются бензопилы и кусторезы. Персонал полностью обеспечивается средствами индивидуальной защиты и инструментом. Обязательно соблюдаются все необходимые требования по охране труда и противопожарные меры.

Наиболее эффективным методом является механизированная расчистка. Для расчистки просек в филиале «Кировэнерго» используют современную спецтехнику, в том числе мульчер. Это трактор со специальным навесным оборудованием для измельчения кустарниковой растительности и деревьев диаметром до 8 см. Он измельчает растительность, превращая ее в щепу и перемешивая с поверхностным слоем почвы. Мульчер, заменяя труд целой бригады, обладает высокой производительностью и существенно экономит время для проведения других работ. Кроме того, использование мульчера — это один из наиболее «экологичных» способов расчистки.

Всего в 2018 году филиал «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» планирует расчистить 2460 га трасс ВЛ всех классов напряжения и выполнить расширение трасс ВЛ более чем на 650 га.

Фото — пресс-служба филиала «Кировэнерго»