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Глава минэкономразвития Крыма допустила визит в Сирию делегации правительства республики
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Глава минэкономразвития Крыма допустила визит в Сирию делегации правительства республики 

ТАСС 51 минуту назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Министр экономического развития Крыма Наталья Чабан допускает возможность посещения крымской делегацией Сирии в ответ на визит в регион представителей власти и бизнеса из арабской республики, сообщила она ТАСС.
Крым в рамках работы Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) в апреле посетила делегация политиков и бизнесменов из Сирии, ее возглавлял министр экономики и внешней торговли страны Самер аль-Халиль. По данным организаторов форума, в составе делегации было около 80 человек. Иностранные гости приняли участие в конференции «Экономическое развитие Сирии», прошедшей 21 апреля в рамках ЯМЭФ.
"Наверняка, будет ответный визит [крымской делегации в Сирию], — сказала Чабан. — Сейчас мы активно собираем со всех министерств и ведомств предложения, какие направления сотрудничества возможны с Сирией".
По мнению министра, сотрудничество с Сирией даст толчок развитию промышленности и сельского хозяйства полуострова. «Точки соприкосновения [с Сирией] по всем направлениям можно найти, но в первую очередь это даст огромный толчок развития сельского хозяйства и промышленности республики. Так, в Сирии есть проблемы с продовольствием, поэтому наша продукция АПК может быть востребована у них. Им необходимы минеральные удобрения [может произвести завод „Крымский титан“ на севере Крыма], сода [»Крымский содовый завод"], у них огромное количество кораблей, которые необходимо ремонтировать, это позволит дополнительно загрузить наши судостроительные предприятия", — отметила она.
Чабан уверена, что Крым, несмотря на санкции, сможет «сыграть немаловажную роль в восстановлении Сирии». «Мы являемся двумя санкционными субъектами: Крым, как регион России, под санкциями, и Сирия, как государство, тоже», — считает министр.
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