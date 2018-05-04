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Глава Тамбова сообщил о предстоящих отставках в администрации города
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Глава Тамбова сообщил о предстоящих отставках в администрации города 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Глава Тамбова Сергей Чеботарев рассказал о своих планах по оптимизации численности и работы администрации города.
«В самое ближайшее время последуют конкретные отставки, — приводит его слова OnlineTambov.ru. — Причем речь идет как об исполнительском, так и о руководящем уровне работников».
Чеботарев анонсировал отставки среди заместителей главы администрации города и среди начальников управлений и комитетов. По его словам, за год он оценил работу муниципальных служащих. «С кем-то удалось наладить работу, с кем-то пришло время расстаться», — отметил глава города.
«Я просто смотрел на людей, очень многие были для меня совершенно новыми людьми, кого-то просто по-человечески жалко, но это не категория управленца, — приводит его слова пресс-служба мэрии. — Важно, чтобы в администрации города остались люди, которые умеют и готовы работать».
Новая структура городской администрации будет представлена после майских праздников.
Чеботарев отметил, что главная цель кадровых перестановок — повысить эффективность работы администрации.
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