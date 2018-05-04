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В Екатеринбург привезут мощи святителя Спиридона Тримифунтского
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В Екатеринбург привезут мощи святителя Спиридона Тримифунтского 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
В Екатеринбург прибудут мощи святого Спиридона Тримифунтского. Христианская святыня прибудет в уральскую столицу из Греции, об этом сообщает в пятницу, 4 мая, «АиФ-Урал».
Торжественная встреча святыни состоится 17 мая, в 16.45, накануне всенощного бдения в Храме-на-Крови. Ковчег с мощами святого выставят для поклонения верующих с 17 по 20 мая. Христианская святыня прибудет в Екатеринбург из Греции, с острова Корфу, там она хранится в храме Спиридона Тримифунтского.
Считается, что традиционно у чудотворца просят помощи при отсутствии жилья, невыплаченных долгах и кредитах, спортных юридических и имущественных вопросах, финансовых трудностях. Также к нему обращаются с мольбами о здравии и исцелении.
Отметим, что Спиридон Тримифунтский родился в конце III века на острове Кипр. Известно, что он был пастухом, имел жену и детей. За то, что он отдавал все свои средства на нуждны ближних и странников, Господь вознаградил его даром чудотворения: он мог исцелять неизлечимо больных и изгонять бесов.
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