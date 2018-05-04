Ещё
15 мест, которые будто созданы для идеального фото в Instagram
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Россия сеет хаос в Черном море
Пока вы спали: Россия сеет хаос в Черном море

15 мест, которые будто созданы для идеального фото в Instagram 

Bigpicture.ru 14 минут назад
Фото: Bigpicture.ru
Ни для кого не секрет, что социальные сети и популярные блогеры сегодня способны влиять на экономику и на мир в целом. Фотографируя, например, свои любимые места, блогеры повышают интерес к достопримечательности и благотворно влияют на процветание туристического бизнеса в этой стране.
Но помимо всей этой материальной стороны вопроса, самые популярные для фото места действительно являются очень красивыми. Ниже вашему вниманию будет представлен топ-15 самых популярных мест в инстаграме. Именно снимки этих достопримечательностей набирают наибольшее количество лайков, а это, не будем скрывать, всегда приятно.
Публикация от Saúl Aguilar — Paris based (@saaggo)
29 Апр 2018 в 9:47 PDT  #1 место. Эйфелева башня, Париж, Франция. Будучи построенной в центре Парижа в 1889 году, башня является самой узнаваемой архитектурной достопримечательностью города.
Публикация от Best UK Photos (@best_uk_photos)
30 Апр 2018 в 10:45 PDT  #2 место. Биг-Бен, Лондон, Великобритания.
Публикация от Ami (@aaami_stagram)
3 Май 2018 в 2:30 PDT  #3 место. Лувр, Париж, Франция.
Публикация от Empire State Building (@empirestatebldg)
3 Май 2018 в 8:21 PDT  #4 место. Эмпайр-стейт-билдинг, Нью-Йорк, США.
Публикация от Burj Khalifa (@burjkhalifa)
11 Апр 2018 в 9:52 PDT  #5 место. Бурдж-Халифа, Дубай, ОАЭ.
Публикация от gchlouk (@gchlouk)
2 Май 2018 в 12:25 PDT  #6 место. Собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари), Париж, Франция.
Публикация от Nicolas Diaz (@nicolasanthoni)
28 Апр 2018 в 10:52 PDT  #7 место. Собор Святого Петра, Ватикан
Публикация от NEW YORK (@newyork.feelings)
2 Май 2018 в 9:01 PDT  #8 место. Таймс-сквер, Нью-Йорк, США.
Публикация от Schöne Urlaubsorte (@urlaubsliebhaber)
2 Май 2018 в 2:06 PDT  #9 место. Саграда-Фамилия, Барселона, Испания.
Публикация от yourtravellergid (@yourtravellergid)
2 Май 2018 в 3:09 PDT  #10 место. Колизей, Рим, Италия.
Публикация от Here & There Magazine (@hereandtheremag)
3 Май 2018 в 8:49 PDT  #11 место. Статуя свободы, Нью-Йорк, США.
Публикация от PAUL & CO: FOOD TRAVEL CULTURE (@thecitylane)
1 Май 2018 в 9:19 PDT  #12 место. Мачу-Пикчу, Перу.
Публикация от Kavalenkava Volha (@kavalenkava)
2 Май 2018 в 10:10 PDT  #13 место. Альгамбра, Гранада, Испания.
Публикация от Barry Kusuma (@barrykusuma)
1 Май 2018 в 6:21 PDT  #14 место. Боробудур, остров Ява, Индонезия.
Публикация от Nicki travel.loves.me (@nickineh)
3 Май 2018 в 8:31 PDT  #15 место. Красная площадь, Москва, Россия.
Bigpicture.ru: последние новости
«Все будет хоровод»: лучшие плакаты с Монстрации-2018 Серебряные подземелья Колымы Китай, который не видят туристы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москву ждет «второе пришествие»26
Банки отказывают россиянам по-новому84
Скрипаля отравили полной рюмкой119
Тракторы признали новым оружием России68
Посадившего Су-27 «на брюхо» летчика наказали235
Видео
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
01:08
Семья усатой «крестницы» Памелы Андерсон попала на видео
Общество
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
00:35
Квартира Парфенова насмешила Лебедева
Шоу-бизнес
00:18
Очевидцы рассказали подробности крушения Су-30 в Сирии
Происшествия Армия
00:59
Певица-стриптизерша стала звездой Pornhub
Интернет
02:17
Захарова публично пристыдила Терезу Мэй
Политика
02:21
В Таиланде задержали россиянина
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение