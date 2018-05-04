15 мест, которые будто созданы для идеального фото в Instagram 

Ни для кого не секрет, что социальные сети и популярные блогеры сегодня способны влиять на экономику и на мир в целом. Фотографируя, например, свои любимые места, блогеры повышают интерес к достопримечательности и благотворно влияют на процветание туристического бизнеса в этой стране.
Но помимо всей этой материальной стороны вопроса, самые популярные для фото места действительно являются очень красивыми. Ниже вашему вниманию будет представлен топ-15 самых популярных мест в инстаграме. Именно снимки этих достопримечательностей набирают наибольшее количество лайков, а это, не будем скрывать, всегда приятно.
Публикация от Saúl Aguilar — Paris based (@saaggo)
29 Апр 2018 в 9:47 PDT #1 место. Эйфелева башня, Париж, Франция. Будучи построенной в центре Парижа в 1889 году, башня является самой узнаваемой архитектурной достопримечательностью города.
Публикация от Best UK Photos (@best_uk_photos)
30 Апр 2018 в 10:45 PDT #2 место. Биг-Бен, Лондон, Великобритания.
Публикация от Ami (@aaami_stagram)
3 Май 2018 в 2:30 PDT #3 место. Лувр, Париж, Франция.
Публикация от Empire State Building (@empirestatebldg)
Публикация от Burj Khalifa (@burjkhalifa)
Публикация от gchlouk (@gchlouk)
2 Май 2018 в 12:25 PDT #6 место. Собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари), Париж, Франция.
Публикация от Nicolas Diaz (@nicolasanthoni)
28 Апр 2018 в 10:52 PDT #7 место. Собор Святого Петра, Ватикан
Публикация от NEW YORK (@newyork.feelings)
2 Май 2018 в 9:01 PDT #8 место. Таймс-сквер, Нью-Йорк, США.
Публикация от Schöne Urlaubsorte (@urlaubsliebhaber)
2 Май 2018 в 2:06 PDT #9 место. Саграда-Фамилия, Барселона, Испания.
Публикация от yourtravellergid (@yourtravellergid)
Публикация от Here & There Magazine (@hereandtheremag)
3 Май 2018 в 8:49 PDT #11 место. Статуя свободы, Нью-Йорк, США.
Публикация от PAUL & CO: FOOD TRAVEL CULTURE (@thecitylane)
1 Май 2018 в 9:19 PDT #12 место. Мачу-Пикчу, Перу.
Публикация от Kavalenkava Volha (@kavalenkava)
2 Май 2018 в 10:10 PDT #13 место. Альгамбра, Гранада, Испания.
Публикация от Barry Kusuma (@barrykusuma)
1 Май 2018 в 6:21 PDT #14 место. Боробудур, остров Ява, Индонезия.
Публикация от Nicki travel.loves.me (@nickineh)