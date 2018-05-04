15 мест, которые будто созданы для идеального фото в Instagram

Ни для кого не секрет, что социальные сети и популярные блогеры сегодня способны влиять на экономику и на мир в целом. Фотографируя, например, свои любимые места, блогеры повышают интерес к достопримечательности и благотворно влияют на процветание туристического бизнеса в этой стране.

Но помимо всей этой материальной стороны вопроса, самые популярные для фото места действительно являются очень красивыми. Ниже вашему вниманию будет представлен топ-15 самых популярных мест в инстаграме. Именно снимки этих достопримечательностей набирают наибольшее количество лайков, а это, не будем скрывать, всегда приятно.

Публикация от Saúl Aguilar — Paris based (@saaggo)

29 Апр 2018 в 9:47 PDT #1 место. Эйфелева башня, Париж, Франция . Будучи построенной в центре Парижа в 1889 году, башня является самой узнаваемой архитектурной достопримечательностью города.

Публикация от Best UK Photos (@best_uk_photos)

30 Апр 2018 в 10:45 PDT #2 место. Биг-Бен, Лондон, Великобритания

Публикация от Ami (@aaami_stagram)

3 Май 2018 в 2:30 PDT #3 место. Лувр, Париж, Франция.

Публикация от Empire State Building (@empirestatebldg)

США. 3 Май 2018 в 8:21 PDT #4 место. Эмпайр-стейт-билдинг, Нью-Йорк

Публикация от Burj Khalifa (@burjkhalifa)

ОАЭ. 11 Апр 2018 в 9:52 PDT #5 место. Бурдж-Халифа, Дубай

Публикация от gchlouk (@gchlouk)

2 Май 2018 в 12:25 PDT #6 место. Собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари), Париж, Франция.

Публикация от Nicolas Diaz (@nicolasanthoni)

28 Апр 2018 в 10:52 PDT #7 место. Собор Святого Петра, Ватикан

Публикация от NEW YORK (@newyork.feelings)

2 Май 2018 в 9:01 PDT #8 место. Таймс-сквер, Нью-Йорк, США.

Публикация от Schöne Urlaubsorte (@urlaubsliebhaber)

2 Май 2018 в 2:06 PDT #9 место. Саграда-Фамилия, Барселона, Испания

Публикация от yourtravellergid (@yourtravellergid)

Италия. 2 Май 2018 в 3:09 PDT #10 место. Колизей, Рим

Публикация от Here & There Magazine (@hereandtheremag)

3 Май 2018 в 8:49 PDT #11 место. Статуя свободы, Нью-Йорк, США.

Публикация от PAUL & CO: FOOD TRAVEL CULTURE (@thecitylane)

1 Май 2018 в 9:19 PDT #12 место. Мачу-Пикчу, Перу

Публикация от Kavalenkava Volha (@kavalenkava)

2 Май 2018 в 10:10 PDT #13 место. Альгамбра, Гранада, Испания.

Публикация от Barry Kusuma (@barrykusuma)

1 Май 2018 в 6:21 PDT #14 место. Боробудур, остров Ява, Индонезия

Публикация от Nicki travel.loves.me (@nickineh)