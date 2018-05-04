Крупнейший испаноязычный канал снял сюжет о компании POZIS

Фото: POZIS

Репортаж о холодильном производстве компании POZIS, входящей в Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех , смогут увидеть зрители крупнейшего в мире испаноязычного телеканала. Съемочная группа мексиканского телеконцерна Televisa посетила татарстанское предприятие в рамках подготовки серии репортажей о России накануне Чемпионата мира по футболу — 2018.

О компании POZIS латиноамериканская аудитория узнала в прошлом году, когда в преддверии мундиаля предприятие выпустило холодильник с эксклюзивной художественной росписью в поддержку сборной Перу . Сюжет об этом был широко освещен во всех странах Латинской Америки. Поэтому, когда в этом году телеканал Televisa запланировал создать серию репортажей о современной России, мексиканские тележурналисты решили лично познакомиться с тем, как на POZIS делают «спортивные» холодильники.

«Телеканал Televisa готовит несколько телесюжетов о Российской Федерации, учитывая повышенный интерес к стране в связи с проведением Чемпионата мира по футболу. Мы уже побывали в Иволгинском дацане в Улан-Удэ Иркутске , на озере Байкал и байкальском заповеднике. В Республике Татарстан мы познакомились с производством грузовиков на КАМАЗе, лабораторией робототехники университета города Иннополиса . При этом коллеги наслышаны о программе индустриальной конверсии России и были заинтересованы в посещении POZIS — завода-локомотива в этой сфере», — объяснила выбор телеканала руководитель ключевых проектов компании «Альянс Медиа Стратегия» Юлия Блатун.

«Мы благодарны специалистам POZIS за их открытость и сотрудничество для создания репортажа. Мы очень воодушевлены их инновационным духом и исследовательским потенциалом в сфере заморозки, а также своей дисциплиной и качеством материалов. Процесс ручной росписи холодильников — это что-то невообразимое. В мастерской работают настоящие художники. И время общения обогатило наш журналистский опыт. Спасибо, надеюсь, мы увидимся», — отметила журналист-аналитик, ведущая новостного выпуска телеканала Карла Иберия Санчес.

«POZIS — особое предприятие во многом. Во-первых, это представитель сферы ОПК, который успешно освоил нишу гражданского направления — наши холодильники и медицинская техника продаются не только в России, но и за рубежом. Сегодня мы экспортируем порядка 16% от общего объема данной продукции. Кроме этого, POZIS — единственный в мире завод с уникальной ручной росписью холодильников, которые также широко востребованы потребителями», — отметил генеральный директор POZIS Радик Хасанов.

Репортаж с сюжетом о производстве полного цикла POZIS планируется к выходу во время спецвыпусков телеканала в рамках ЧМ-2018.