В Тверской области завершилась оперативно-профилактическая операция «Каникулы»

Тверской области полицейские подвели итоги оперативно-профилактической операции «Каникулы». Цель операции — пресечение и профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, предупреждение развития негативных явлений в подростковой среде.

В мероприятии были задействованы 370 сотрудников полиции, среди которых — инспекторы ПДН, оперуполномоченные уголовного розыска, сотрудники патрульно-постовой службы и Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. В рамках межведомственного взаимодействия в операции приняли участие 89 представителей органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также ветераны МВД

В ходе мероприятия полицейские провели с подростками беседы профилактического характера, разъяснили несовершеннолетним ответственность за совершение преступлений и административных правонарушений. Проводились рейдовые мероприятия, направленные на выявление мест продажи алкоголя подросткам. Так, сотрудниками полиции выявлено семь фактов продажи алкогольной продукции несовершеннолетним. В отношении продавцов, допустивших нарушение законодательства, составлены административные протоколы.

Также в рамках операции «Каникулы» полицейские организовали и провели литературные игры и уроки патриотического воспитания.

Как отметили организаторы, оперативно-профилактическая операция имела положительный результат. Правовая пропаганда в образовательных учреждениях и профилактика преступности будет продолжена в преддверии летних школьных каникул и нового учебного года.