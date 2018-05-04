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В Тверской области завершилась оперативно-профилактическая операция «Каникулы»
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В Тверской области завершилась оперативно-профилактическая операция «Каникулы» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 17 минут назад
В Тверской области полицейские подвели итоги оперативно-профилактической операции «Каникулы». Цель операции — пресечение и профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, предупреждение развития негативных явлений в подростковой среде.
В мероприятии были задействованы 370 сотрудников полиции, среди которых — инспекторы ПДН, оперуполномоченные уголовного розыска, сотрудники патрульно-постовой службы и Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. В рамках межведомственного взаимодействия в операции приняли участие 89 представителей органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также ветераны МВД.
В ходе мероприятия полицейские провели с подростками беседы профилактического характера, разъяснили несовершеннолетним ответственность за совершение преступлений и административных правонарушений. Проводились рейдовые мероприятия, направленные на выявление мест продажи алкоголя подросткам. Так, сотрудниками полиции выявлено семь фактов продажи алкогольной продукции несовершеннолетним. В отношении продавцов, допустивших нарушение законодательства, составлены административные протоколы.
Также в рамках операции «Каникулы» полицейские организовали и провели литературные игры и уроки патриотического воспитания.
Как отметили организаторы, оперативно-профилактическая операция имела положительный результат. Правовая пропаганда в образовательных учреждениях и профилактика преступности будет продолжена в преддверии летних школьных каникул и нового учебного года.
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