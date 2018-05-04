Институт ядерной физики в Новосибирске станет центром интеграции для участников ITER

НОВОСИБИРСК , 4 мая. / ТАСС /. Институт ядерной физики (ИЯФ) Сибирского отделения РАН станет центром интеграции для зарубежных участников проекта ИТЭР (ITER, Международный экспериментальный термоядерный реактор) — на территории института будут собраны и испытаны элементы из компонентов, изготовленных в разных странах. Об этом ТАСС сообщил в пятницу директор «ИТЭР-Россия» Анатолий Красильников.

Цель проекта ИТЭР — продемонстрировать возможность использования термоядерной энергии в промышленных масштабах. ИТЭР сравним по масштабам с Большим адронным коллайдером и Международной космической станцией. Институт ядерной физики СО РАН изготовит для ИТЭР порт-плаги — 45-тонные пробки для остановки нейтронного потока из активной зоны главного элемента термоядерного реактора, токамака, то есть для защиты от нейтронного излучения.

"Сейчас начинаются основные работы по изготовлению порт-плага, начинается закупка материалов, комплектующих. Наши зарубежные партнеры пришлют в ИЯФ СО РАН компоненты, которые вставляются внутрь порт-плага. Функция института — интегрировать все это в единую систему и испытать. В этом смысле ИЯФ станет центром интеграции для зарубежных участников ИТЭР", — сказал Красильников.

США, Индия, Внутренние элементы порт-плагов — каналы систем диагностики — изготавливают Южная Корея Китай . Собирать, испытывать и упаковывать оборудование будут в специальном зале — по словам Красильникова, одном из самых больших в проекте ИТЭР.

Также институт делает для реактора корпус монитора потока нейтронов, детекторные модули для вертикальной нейтронной камеры, модуль электроники и системы сбора и обработки данных.