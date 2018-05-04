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В Конгрессе США пройдут слушания, посвященные использованию блокчейн-технологий в мировой логистике
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В Конгрессе США пройдут слушания, посвященные использованию блокчейн-технологий в мировой логистике 

BitCryptoNews 14 минут назад
Фото: BitCryptoNews
Законодатели Конгресса США запланировали на следующую неделю проведение слушаний о перспективах применения блокчейн-технологий в международной логистике. Американский комитет по вопросам науки, космоса и технологий проведет встречу участников ведомства на следующей неделе, 8 мая, следует из официального сообщения организации. Заявленная тема мероприятия: «Эффективное использование блокчейн-технологий в развитии международной логистической системы и борьба с контрафактной продукцией». Напомним, ранее члены комитета встречались в феврале 2018 года для обсуждения «перспектив» блокчейна. Предстоящая дискуссия должна стать первыми слушаниями в американском Конгрессе, которые будут посвящены узкой проблеме блокчейн-технологий, а именно управлению цепочками поставок с помощью технологии в мировой торговле. Напомним, ранее, в марте, Конгресс США выпустил рапорт о состоянии американской экономики, в который впервые была включена тема криптовалют.
текст: Антон Кузнецов, фото: Visual Hunt
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