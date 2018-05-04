Опломбировку электросчетчиков выполнят в рамках работ по капитальному ремонту

Опломбировка приборов учета электроэнергии

Возможность установки пломб на приборы учета потребления электроэнергии в квартирах жителей дома 6 по улице Люблинской была рассмотрена депутатами Совета депутатов городского округа Щербинка.

Жители вышеуказанного дома направили обращение народным избранникам с просьбой разъяснить процедуру пломбировки электросчетчиков после произведенного в их доме капитального ремонта. Большие опасения вызывает возможная необходимость оплаты данной услуги.

Елена Беляничева, Жанна Щекалева и Михаил Емельянов , депутаты Совета депутатов городского округа Щербинка, подготовили и направили обращение в Фонд капитального ремонта, в компетенцию которого входит решение подобных вопросов.

По представленным данным работы по капитальному ремонту общего имущества в доме завершены и выполнялись подрядной организацией ООО «Бизнес Групп».

В настоящее время подрядной организацией направлена заявка в ПАО «Мосэнергосбыт» на опломбировку счетчиков электроэнергии по указанному адресу.