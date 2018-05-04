Ещё
Опломбировку электросчетчиков выполнят в рамках работ по капитальному ремонту
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Россия сеет хаос в Черном море
Пока вы спали: Россия сеет хаос в Черном море

Опломбировку электросчетчиков выполнят в рамках работ по капитальному ремонту 

Администрация городского округа Щербинка 19 минут назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Опломбировка приборов учета электроэнергии
Возможность установки пломб на приборы учета потребления электроэнергии в квартирах жителей дома 6 по улице Люблинской была рассмотрена депутатами Совета депутатов городского округа Щербинка.
Жители вышеуказанного дома направили обращение народным избранникам с просьбой разъяснить процедуру пломбировки электросчетчиков после произведенного в их доме капитального ремонта. Большие опасения вызывает возможная необходимость оплаты данной услуги.
Елена Беляничева, Жанна Щекалева и Михаил Емельянов, депутаты Совета депутатов городского округа Щербинка, подготовили и направили обращение в Фонд капитального ремонта, в компетенцию которого входит решение подобных вопросов.
По представленным данным работы по капитальному ремонту общего имущества в доме завершены и выполнялись подрядной организацией ООО «Бизнес Групп».
В настоящее время подрядной организацией направлена заявка в ПАО «Мосэнергосбыт» на опломбировку счетчиков электроэнергии по указанному адресу.
Администрация городского округа Щербинка: последние новости
Щербинская городская больница заняла третье место в конкурсе Санитарная вырубка деревьев прошла в парке «Барыши» Рекреативную зону рядом с Дворцом культуры в Щербинке обновят до августа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москву ждет «второе пришествие»26
Банки отказывают россиянам по-новому85
Скрипаля отравили полной рюмкой121
Тракторы признали новым оружием России69
Посадившего Су-27 «на брюхо» летчика наказали236
Видео
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
01:08
Семья усатой «крестницы» Памелы Андерсон попала на видео
Общество
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
00:35
Квартира Парфенова насмешила Лебедева
Шоу-бизнес
00:18
Очевидцы рассказали подробности крушения Су-30 в Сирии
Происшествия Армия
00:59
Певица-стриптизерша стала звездой Pornhub
Интернет
02:17
Захарова публично пристыдила Терезу Мэй
Политика
02:21
В Таиланде задержали россиянина
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение