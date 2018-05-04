В Казани прошла репетиция парада. Мимо Кремля проехали танки

Часть центра Казани была закрыта. Фото: vk.com Вчера вечером в Казани прошла репетиция парада Победы. Мимо Кремля прошли военнослужащие и проехала боевая техника. За происходящим наблюдали казанцы: смотреть на репетицию никто не запрещал.

Из-за репетиции парада Победы часть центра города была закрыта. Казанцы отнеслись к этому с пониманием. Завтра пройдет еще одна репетиция. Ограничения движения будут действовать с 18:00. Подробнее — здесь.

Основной площадкой празднования 9 мая станет площадь Тысячелетия. Массовые гуляния завершатся салютом в 22:00. Затем всех развезут по домам на автобусах.

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