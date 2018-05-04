В Тюмени возбуждено дело из-за слива токсичных отходов с ущербом в 137 млн рублей

ТЮМЕНЬ , 4 мая. / ТАСС /. Следственные органы в Тюменской области возбудили уголовное дело из-за слива токсичных отходов на левый берег реки Тура в Тюмени. Нанесенный почве ущерб оценивается в 137 млн рублей, сообщили в пятницу в пресс-службе СК по Тюменской области.

"По данным следствия, с ноября по декабрь 2014 года неустановленные лица произвели слив токсичных отходов, содержащих полихлорированные бифенилы (стойкие органические загрязнители — прим. ТАСС) на участок почвы площадью 26,4 кв.м, расположенного на левом берегу реки Тура вблизи улицы Алебашевской. В результате допущенных нарушений требований федерального законодательства в области охраны окружающей среды почве причинен вред в размере более 137 миллионов рублей", — сообщили в пресс-службе.

Как сообщила ТАСС пресс-секретарь ведомства Анастасия Лепехина, уголовное дело возбудили по материалам проверки природоохранной прокуратуры. «По материалам природоохранной прокуратуры возбудили уголовное дело. Следователи осмотрели место происшествия, по изъятым образцам почвы назначено проведение судебно-почвоведческой экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается», — сказала она.

По информации пресс-службы прокуратуры Тюменской области, в почву сливались отходы компании «Мерк».

Ранее Омский областной суд утвердил обвинительный приговор директору «Мерк» и «Природоохранное предприятие „Мерк“ Дмитрию Золотареву , который незаконно захоронил на территории Омской, Новосибирской, Тюменской и других областей более 500 тонн опасных отходов. Бизнесмен приговорен к 2 годам исправительной колонии и компенсации ущерба, нанесенного земельному фонду, в размере более 89 млн рублей.

»Следствие полагает, что к размещению опасных отходов в Тюмени, помимо Золотарева, причастны и другие лица. Расследование находится на контроле прокуратуры области", — уточнили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Дело «Мерка»

Директор «Мерк» и «Природоохранное предприятие „Мерк“ в 2010-2015 годах заключил с хозяйствующими субъектами в различных регионах России договора об утилизации отходов общей массой около 500 тонн, имеющих в своем составе полихлордифенилы (вещество 1 класса опасности). При этом предприниматель выполнить свои обязательства не мог, так как используемое на его предприятиях оборудование не предназначено для обезвреживания подобных отходов. Полученные загрязняющие вещества Золотарев просто сливал на землю в различных местах на территории Омской, Новосибирской, Тюменской областей, Тюмени и других субъектов РФ.

Нижегородской области. Уголовное дело было возбуждено в декабре 2015 года, когда специалисты Росприроднадзора и прокуроры подтвердили неоднократный ввоз на территорию Омской области опасных отходов. В частности, специалистам удалось доказать факт доставки в Омск трех тонн загрязняющего вещества, которое было обнаружено на свалке в городе Выкса

Полихлордифенилы — группа органических соединений, применяются в качестве изолятора в электротехнике, в частности в виде диэлектрических жидкостей в трансформаторах и конденсаторах. Даже однократное загрязнение этим веществом донных отложений в водоемах может привести к постоянному их накоплению в организмах рыб, моллюсков и ракообразных.

Опасность полихлордифенилов для здоровья человека заключается в том, что они являются мощными факторами подавления иммунитета. Их поступление в организм провоцирует развитие рака, поражений печени, почек, нервной системы, кожи (нейродермиты, экземы, сыпи).