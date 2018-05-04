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Посевная кампания стартовала в Новосибирской области
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Посевная кампания стартовала в Новосибирской области 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Континент Сибирь Online
НОВОСИБИРСК, 4 мая. /ТАСС/. Аграрии Новосибирской области приступили к посевной кампании, начав сеять зерновые и зернобобовые культуры. Об этом в пятницу сообщило региональное министерство сельского хозяйства.
"Новосибирские аграрии приступили к севу зерновых и зернобобовых культур, однолетних трав. Первыми вышли в поля посевные агрегаты сельхозтоваропроизводителей Тогучинского района, на текущую дату помимо Тогучинского района к посеву яровых культур приступили пять районов области: Краснозерский, Каргатский, Искитимский, Черепановский и Маслянинский", — говорится в сообщении на сайте Минсельхоза области.
В прошлом году новосибирские аграрии вышли в поля в конце апреля. Как уточнили в пресс-службе правительства региона, посевная площадь в Новосибирской области в 2018 году составит 2,4 миллиона гектаров, что сопоставимо с прошлым годом. На данный момент аграрии полностью обеспечены семенами: по данным Минсельхоза, запас семян для этой посевной кампании составляет 315,8 тысячи тонн или 100,2% к потребности.
В 2017 году аграрии Новосибирской области собрали рекордный урожай — более 3 миллионов тонн зерновых — и столкнулись с трудностями при вывозе зерна на экспорт из-за больших объемов продукции и нехватки транспорта. В декабре 2017 года вступило в силу постановление о субсидировании затрат РЖД на перевозку зерна по льготным тарифам. По данным регионального Минсельхоза, на конец апреля на экспорт было вывезено 245 тысяч тонн зерна — в 18 раз больше, чем в прошлом году.
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