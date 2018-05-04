Посевная кампания стартовала в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК , 4 мая. / ТАСС /. Аграрии Новосибирской области приступили к посевной кампании, начав сеять зерновые и зернобобовые культуры. Об этом в пятницу сообщило региональное министерство сельского хозяйства.

"Новосибирские аграрии приступили к севу зерновых и зернобобовых культур, однолетних трав. Первыми вышли в поля посевные агрегаты сельхозтоваропроизводителей Тогучинского района, на текущую дату помимо Тогучинского района к посеву яровых культур приступили пять районов области: Краснозерский, Каргатский, Искитимский, Черепановский и Маслянинский", — говорится в сообщении на сайте Минсельхоза области.

В прошлом году новосибирские аграрии вышли в поля в конце апреля. Как уточнили в пресс-службе правительства региона, посевная площадь в Новосибирской области в 2018 году составит 2,4 миллиона гектаров, что сопоставимо с прошлым годом. На данный момент аграрии полностью обеспечены семенами: по данным Минсельхоза, запас семян для этой посевной кампании составляет 315,8 тысячи тонн или 100,2% к потребности.