Могила Карла Маркса в Лондоне

Лондон, 4 мая / Синьхуа / — На фото запечатлена могила Карла Маркса , которая находится на Хайгейтском кладбище в Лондоне. 5 мая 2018 года исполнится 200-летие со дня рождения этого немецкого философа, социолога и экономиста.

Лондон, 4 мая /Синьхуа/ — На фото запечатлена могила Карла Маркса, которая находится на Хайгейтском кладбище в Лондоне. 5 мая 2018 года исполнится 200-летие со дня рождения этого немецкого философа, социолога и экономиста.

Лондон, 4 мая /Синьхуа/ — На фото запечатлена могила Карла Маркса, которая находится на Хайгейтском кладбище в Лондоне. 5 мая 2018 года исполнится 200-летие со дня рождения этого немецкого философа, социолога и экономиста.

Лондон, 4 мая /Синьхуа/ — На фото запечатлена могила Карла Маркса, которая находится на Хайгейтском кладбище в Лондоне. 5 мая 2018 года исполнится 200-летие со дня рождения этого немецкого философа, социолога и экономиста.