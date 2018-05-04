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Могила Карла Маркса в Лондоне
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Могила Карла Маркса в Лондоне 

ИА Синьхуа 26 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Лондон, 4 мая /Синьхуа/ — На фото запечатлена могила Карла Маркса, которая находится на Хайгейтском кладбище в Лондоне. 5 мая 2018 года исполнится 200-летие со дня рождения этого немецкого философа, социолога и экономиста.
Лондон, 4 мая /Синьхуа/ — На фото запечатлена могила Карла Маркса, которая находится на Хайгейтском кладбище в Лондоне. 5 мая 2018 года исполнится 200-летие со дня рождения этого немецкого философа, социолога и экономиста.
Лондон, 4 мая /Синьхуа/ — На фото запечатлена могила Карла Маркса, которая находится на Хайгейтском кладбище в Лондоне. 5 мая 2018 года исполнится 200-летие со дня рождения этого немецкого философа, социолога и экономиста.
Лондон, 4 мая /Синьхуа/ — На фото запечатлена могила Карла Маркса, которая находится на Хайгейтском кладбище в Лондоне. 5 мая 2018 года исполнится 200-летие со дня рождения этого немецкого философа, социолога и экономиста.
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