Торжественное открытие спортивного комплекса «Химик» состоится 5 мая в Усолье-Сибирском

Капитальный ремонт стадиона и спортивного зала проводился в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы и продолжался два года. Об этом сообщил министр спорта Иркутской области Илья Резник.

— Первоначально планировалось, что ремонт продлится три года, но по поручению Губернатора Иркутской области Сергея Левченко все необходимые средства были выделены в 2016 и 2017 году. Сегодня спорткомплекс «Химик» отвечает всем современным требованиям, и я уверен, что жители Усолья-Сибирского с удовольствием будут заниматься здесь физической культурой и спортом, — отметил Илья Резник

Общая стоимость капитального ремонта составила 139,6 млн рублей, из них более 129 млн рублей выделено из областного бюджета, 10,5 млн рублей — из местного.

Также на стадионе было уложено и сертифицировано искусственное покрытие футбольного поля, приобретенное на субсидию в размере 11,4 млн рублей из федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 годы». Из областного бюджета на эти цели израсходовано 280 тыс. рублей.

Напомним, в 2016 году на стадионе «Химик» была проведена глубокая разработка футбольного поля, обустроена система водоотвода, нанесена разметка, уложены легкоатлетические дорожки высокого класса, сделано внутреннее и наружное освещение по всему периметру объекта, отремонтировано асфальтовое покрытие вокруг поля. В 2017 году проведен ремонт трибун и подтрибунных помещений стадиона и капитальный ремонт спортивного зала комплекса.