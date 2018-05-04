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Торжественное открытие спортивного комплекса «Химик» состоится 5 мая в Усолье-Сибирском
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Торжественное открытие спортивного комплекса «Химик» состоится 5 мая в Усолье-Сибирском 

Советский спорт 23 минуты назад
Капитальный ремонт стадиона и спортивного зала проводился в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы и продолжался два года. Об этом сообщил министр спорта Иркутской области Илья Резник.
— Первоначально планировалось, что ремонт продлится три года, но по поручению Губернатора Иркутской области Сергея Левченко все необходимые средства были выделены в 2016 и 2017 году. Сегодня спорткомплекс «Химик» отвечает всем современным требованиям, и я уверен, что жители Усолья-Сибирского с удовольствием будут заниматься здесь физической культурой и спортом, — отметил Илья Резник.
Общая стоимость капитального ремонта составила 139,6 млн рублей, из них более 129 млн рублей выделено из областного бюджета, 10,5 млн рублей — из местного.
Также на стадионе было уложено и сертифицировано искусственное покрытие футбольного поля, приобретенное на субсидию в размере 11,4 млн рублей из федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 годы». Из областного бюджета на эти цели израсходовано 280 тыс. рублей.
Напомним, в 2016 году на стадионе «Химик» была проведена глубокая разработка футбольного поля, обустроена система водоотвода, нанесена разметка, уложены легкоатлетические дорожки высокого класса, сделано внутреннее и наружное освещение по всему периметру объекта, отремонтировано асфальтовое покрытие вокруг поля. В 2017 году проведен ремонт трибун и подтрибунных помещений стадиона и капитальный ремонт спортивного зала комплекса.
В рамках торжественного открытия на стадионе «Химик» состоится товарищеский футбольный матч между командами «Химик» (Усолье-Сибирское) и «Шахтер» (Черемхово). Торжественная церемония намечена на 14 часов.
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