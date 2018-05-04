На дороге валялись. Шесть самых нелепых потерь «больших денег» 

Вернуть богатство удаётся не всем. За историей воронежского предпринимателя, который потерял пачку 5-тысячных купюр, следили не только всем регионом, но и за его пределами. Выпавшие деньги подобрали двое прохожих, и произошло это в паре метров от бизнесмена и за секунду до того, как он посмотрел в сторону места, где некогда лежали красно-коричневые банкноты. Момент попал на видео. История вызвала резонанс, мужчин стали искать, и они, испугавшись уголовной ответственности, сами вернули деньги. Горожанину явно повезло — нередко счастливчики найденное оставляют себе. «Вести-Воронеж» вспомнили несколько курьёзных случаев, как жители России и зарубежных стран теряли богатство или внезапно становились миллионерами. Спущенные в унитаз В 2004 году 38-летний немец решил съездить на поезде в Голландию, чтобы купить там автомобиль. Деньги — 11 тыс. евро — взял наличкой, спрятав их в одежде. Не проехав и станции, немец пошёл в туалет, деньги вывалились и после смыва оказались на железнодорожных путях, пишет NEWSru. О случившемся немец сообщил кондуктору. Когда поезд остановился, тот пошёл вместе с растяпой и другими пассажирами собирать с железнодорожных путей растерянные евро. Спасти удалось лишь треть — около 4 тыс. евро. Сообщалось, что некоторые «помощники» увлекались процессом и «забывали» возвращать деньги владельцу.
Оставленные на крыше В 2006 году житель израильского города Рамат а-Шарон вышел из дома с сумкой денег. Открывая свой BMW, мужчина положил ношу на крышу, отвлёкся, после чего сел за руль и поехал. Другие автомобилисты и пешеходы, видя машину с сумкой на крыше, пытались привлечь внимания водителя, однако тот не реагировал. Только спустя несколько минут израильтянин понял, что ему сигналили не просто так. Но было уже поздно — мужчина лишился 40 тыс. долларов и 30 тыс. шекелей наличными, сообщил NEWSru. К поискам людей, которые подобрали сумку, подключились полицейские и СМИ. Однако пока журналисты следили за этой историей, разыскать деньги и их новых владельцев не удалось. Променянные на водку В 2008 году житель Волгограда взял 8 млн рублей и отправился поездом в столицу — чтобы купить дом в Подмосковье. Особняк жителю города-героя не приглянулся, и тот расстроенным поехал домой. В поезде мужчина выпил три бутылки водки, сообщала пресс-служба южной транспортной прокуратуры. И по приезду домой продолжил пить, не вспоминая о деньгах. Сумку с 8 млн рублей нашла проводница, когда убирала в вагоне. Женщина сообщила правоохранителям, а те — рассеянному покупателю. По данным силовиков, в тот момент миллионер находился в волгоградском наркологическом диспансере.
Выброшенный матрас с миллионом В 2009 году жительница Тель-Авива решила сделать матери подарок и поменять старый матрас на новый. Потрёпанную вещь женщина вынесла на свалку, но вдруг выяснилось, что в подстилке хранились деньги. Израильтянка обошла все свалки, однако ни матраса, ни спрятанного в него миллиона не нашла. Причём в поисках помогал и мусорщики — им приходилось буквально рыть тонны мусора, но всё было тщетно. В каком состоянии после всей этой истории находилась женщина, неизвестно, но на публику она заявляла: «В конце концов, каждый человек должен одинаково благодарить бога и за хорошее, и за плохое», цитирует Lenta.ru. Потерянный куш В 2012 году таксист из Эфиопии Адам Волдмарим нашёл в машине сумку для ноутбука, в которой лежали 221 тыс. долларов. Мужчина сначала позвонил сменщику — не он ли забыл деньги. Получив отрицательный ответ, эфиоп предпринял серьёзные усилия, чтобы найти владельца — обращался в службу безопасности таксомоторной компании, ездил в казино, откуда недавно забирал пассажира. Но всё было безуспешно. В итоге владелец денег объявился сам: действительно, 221 тыс. долларов — это выигранная в казино сумма, и её пропажу мужчина обнаружил только в аэропорту. А честный таксист получил вознаграждение — 2 тыс. долларов.
Растерянное награбленное В конце апреля 2018 года курьёзный случай произошёл в Тамбове. Там 27-летний местный житель проник в офис коммерческой организации, взломал металлический сейф и украл более 30 миллионов рублей, сообщила пресс-служба управления МВД по Тамбовской области. Довольный собой, грабитель положил деньги в сумку и в куртку, а после отправился восвояси. Однако по дороге часть денег выпала прямо на тротуар. Молодой человек поднял несколько пачек и продолжил маршрут, оставив явно не одну сотню тысяч рублей на дороге. Момент попал на камеры видеонаблюдения. Позже вора задержали и заключили под стражу. Теперь незадачливому тамбовчанину грозит до 10 лет лишения свободы. Екатерина Трещикова