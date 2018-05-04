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От Беларуси до Литвы: фронтовой путь Виктора Барышникова
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От Беларуси до Литвы: фронтовой путь Виктора Барышникова 

Мир24 30 минут назад
73-ю годовщину Великой Победы готовится встретить в свои 92 года Виктор Барышников. Ветеран участвовал в освобождении Беларуси. Дошел до Литвы, где был ранен. О своей жизни и подвигах он рассказал корреспонденту «МИР 24» Наталье Дюжиковой.
В свои 92 года Виктор Алексеевич с фототехникой на «ты». Еще до войны ветеран работал помощником киномеханика. Отсюда любовь к искусству. Увлекается он и резьбой по дереву. В общем, ведет активный образ жизни, несмотря на почтенный возраст.
«Активный, бодрый, общественную работу большую ведет, в школах часто бывает. Еще и в Москву он съездит, на ВДНХ за семенами, в Люблино сад-огород — тоже, за растениями, любитель», — рассказала дочь Виктора Барышникова Ольга Федорова.
Гостей ветеран встречает в своем любимом пиджаке. Военных орденов и медалей не перечесть. Виктор Алексеевич — участник крупномасштабной операции «Багратион» в 1944-м. В ходе наступления тогда были освобождены территория Беларуси, восточной Польши и часть Прибалтики.
«Немцы вынуждены были капитулировать. Наша дивизия уничтожила до 2 тысяч немцев, 5 тысяч взяла в плен», — вспоминает Виктор Барышников.
За участие в прорыве обороны немецко-фашистских войск под Витебском Виктор Барышников получил свой первый орден — Красной звезды. Эта награда особенно дорога ветерану. Потом была Литва и тяжелое ранение в ногу. Про свои боевые подвиги ветеран не любит вспоминать. Обычно родные просят рассказать. Для дочери и внуков дедушка — настоящий герой.
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